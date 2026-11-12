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Resumen: Resumen: El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que hay víctimas de nacionalidad colombiana tras el derrumbe de un edificio en Flatbush, Brooklyn, que deja ocho muertos y 19 heridos. También hay afectados de Ecuador, México y Trinidad y Tobago. Las autoridades investigan las causas del colapso y continúan los rescates bajo amenaza de una tormenta.

Alcalde de Nueva York confirma que hay colombianos entre las víctimas del derrumbe en Brooklyn

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó este jueves 12 de noviembre que hay varias víctimas de nacionalidad colombiana tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn, ocurrido la tarde del miércoles. En declaraciones difundidas por CNN, el mandatario señaló que entre los afectados también hay ciudadanos de Ecuador, México y Trinidad y Tobago.

«Antes de ofrecer más información, quiero dedicar un momento a recordar a aquellos a quienes hemos perdido de forma tan absurda. Eran nuestros amigos y vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y otros lugares», dijo Mamdani.

Mamdani on Building Collapse: These were our friends and our neighbors, parents and children, young families building their lives in our city, and immigrants from Mexico, Colombia, Ecuador, Trinidad and beyond. pic.twitter.com/hLDeBLs6ig — Acyn (@Acyn) November 12, 2026

Por ahora, las autoridades no han precisado cuántos colombianos hay entre las víctimas, ni si se encuentran entre los fallecidos o entre los heridos. El balance más reciente del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), divulgado este jueves por CNN, deja ocho personas muertas y 19 heridas: cuatro en estado crítico, cinco de gravedad y diez con lesiones menores.

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El derrumbe de Flatbush, bajo investigación

La emergencia se reportó poco después de las 4:00 p. m. del miércoles, cuando el inmueble ubicado en el 1321 de Flatbush Avenue se vino abajo sobre un lote contiguo donde se adelanta una obra de construcción. De acuerdo con los registros municipales citados por CNN, el edificio fue construido en 1930 y tenía cuatro unidades residenciales y un local comercial.

El Departamento de Edificios de Nueva York abrió una investigación que abarca tanto la construcción afectada como el proyecto vecino. Los registros muestran que en abril un contratista recibió una infracción por continuar trabajos de demolición pese a una orden de suspensión; esa sanción aparece como resuelta desde octubre y, por sí sola, no establece qué provocó la caída de la estructura.

Para el experto Glenn Corbett, profesor asociado de ciencias del fuego de la Universidad John Jay, las imágenes del lugar sugieren que en el lote contiguo se adelantaba una excavación profunda, un trabajo que, sin las precauciones adecuadas, puede desestabilizar un edificio existente.

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Los rescates continúan bajo amenaza de tormenta

Durante toda la noche, los equipos de emergencia continuaron buscando sobrevivientes entre los escombros, apoyados por luces potentes, drones y perros de búsqueda. En la mañana del jueves ingresaron excavadoras para retirar el material por partes y revisarlo a mano sobre Flatbush Avenue. Cerca de 250 integrantes de bomberos y servicios médicos han sido desplegados en la zona.

A las dificultades del operativo se suma el pronóstico del tiempo: una tormenta con lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora podría complicar los trabajos de rescate hasta el viernes. Los bomberos han advertido que la labor es extremadamente peligrosa, pues parte de la construcción contigua permanece en pie, pero perdió una pared y hay riesgo de nuevos desprendimientos.

Entre las personas afectadas hay al menos siete menores de edad, una cifra que incluye a los lesionados; no se ha precisado si algún niño está entre los fallecidos. Una mujer embarazada fue rescatada con vida y recibió atención médica. Las autoridades todavía no tienen un registro completo de cuántas personas podrían seguir desaparecidas.

La ciudad habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja en el YMCA de Flatbush para atender a los afectados, mientras el alcalde pidió mantener despejada la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.