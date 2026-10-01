¡La ejecución falló! Christa Pike, mujer condenada a muerte, sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee

Resumen: Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a dos inyecciones letales durante el intento de ejecución en Tennessee, Estados Unidos, y posteriormente fue trasladada a un hospital. El procedimiento se realizó después de que la Corte Suprema permitiera continuar con la pena de muerte, pese a que su defensa había presentado recursos relacionados con los abusos que sufrió durante su infancia. Testigos aseguraron que Pike se movió, manifestó dolor y continuó respirando y roncando después de recibir las sustancias. Tras el fallido procedimiento, el gobernador Bill Lee anunció una revisión independiente de lo ocurrido.

Lo que estaba previsto como la ejecución de Christa Pike terminó en una situación inesperada en Tennessee, Estados Unidos. La mujer, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital dentro de la cámara de ejecución, pero continuó con vida durante el procedimiento y posteriormente fue trasladada a un hospital.

El caso ocurrió después de una jornada marcada por recursos judiciales de última hora. Una corte federal de apelaciones había ordenado detener temporalmente la ejecución para revisar argumentos relacionados con los abusos que Pike asegura haber sufrido durante su infancia, pero la Corte Suprema de Estados Unidos levantó posteriormente esa medida y permitió que el procedimiento continuara.

Pike era la única mujer que permanecía en el corredor de la muerte de Tennessee y, de haberse concretado la ejecución, habría sido la primera mujer ejecutada en ese estado en más de 200 años. El intento estaba programado en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

Testigos escucharon a Pike respirar y quejarse

Periodistas que estuvieron presentes durante el procedimiento describieron señales de que Pike continuaba con vida después de recibir las sustancias utilizadas para la ejecución.

De acuerdo con testimonios recogidos por NBC News y Associated Press, la mujer se movió durante algunos momentos, manifestó dolor en uno de sus brazos y continuó respirando. También fue escuchada roncando mientras permanecía en la camilla.

La periodista Tori Gessner, de WKRN, relató que Pike llegó a señalar su brazo y preguntó: “¿Esto sucede así?”. Otro de los periodistas presentes, John North, de WBIR, aseguró: “Parece que esto no salió como se suponía que debía salir”.

Posteriormente, los testigos fueron retirados del lugar. Para ese momento, según los relatos recogidos por CBS News, todavía podían escuchar a Pike.

Sus abogados presentaron entonces una solicitud urgente ante los tribunales. En el documento afirmaron que, después de las dos dosis, la mujer “sigue viva y roncando” y que no había perdido el conocimiento.

La prisionera fue finalmente sacada del centro penitenciario y llevada a un hospital. El Departamento de Corrección de Tennessee confirmó que había sido trasladada a un centro médico externo y sostuvo que los funcionarios “siguieron cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado”.

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Tennessee ordena revisar lo ocurrido

El episodio provocó nuevas preguntas sobre el procedimiento utilizado por Tennessee. La organización Death Penalty Information Center calificó el caso como excepcional debido a que Pike permaneció con vida después de recibir las sustancias letales.

Además, se trata del segundo intento fallido de ejecución registrado en Tennessee durante este año. En mayo, el procedimiento contra Tony Carruthers tuvo que ser aplazado porque el personal no logró establecer una vía intravenosa adecuada.

Tras lo ocurrido con Pike, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión de otra ejecución prevista para este año y ordenó una revisión independiente de lo sucedido.

“Llevar a cabo una sentencia impuesta legalmente es una de las responsabilidades más importantes del Estado, y el pueblo de Tennessee espera que se haga de una manera que no solo sea legal y constitucional, sino también efectiva”, afirmó Lee, según CBS News.

Pike fue condenada por un homicidio cometido en 1995

Christa Pike recibió la pena de muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrido en 1995. Pike tenía entonces 18 años y fue condenada por su participación en el crimen.

El caso ocurrió en un programa de formación para jóvenes relacionado con Job Corps. Según los registros judiciales citados por medios estadounidenses, Pike y otras personas participaron en el ataque contra Slemmer.

La defensa de Pike ha sostenido durante años que las circunstancias de su infancia tuvieron relevancia en su caso. Sus abogados han señalado que sufrió abusos sexuales y físicos, además de abandono, y que posteriormente fue diagnosticada con trastorno bipolar y estrés postraumático.

Antes del intento de ejecución, su equipo jurídico había utilizado esos antecedentes para solicitar que se revisara nuevamente su caso. La petición, sin embargo, no consiguió detener de manera definitiva el procedimiento.

Ahora, tras sobrevivir a las dos inyecciones, el futuro de Pike vuelve a quedar ligado a nuevas decisiones judiciales y a la revisión anunciada por las autoridades de Tennessee.