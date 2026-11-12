Pasó de 1 a 9 metros en pocas horas: así se vio la impresionante riada en Córcega

Resumen: Una crecida repentina del río Tavignano, en Córcega, dañó el puente de Baliri en Corte. El nivel pasó de 0,84 a 9,40 metros en pocas horas, según Vigicrues. El puente sigue en pie pero fue cerrado, hay alerta naranja y se esperan nuevas lluvias.

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Una crecida repentina del río Tavignano, en la isla francesa de Córcega, dañó este jueves 12 de noviembre el puente de Baliri, en la ciudad de Corte, luego de fuertes lluvias en la zona.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la fuerza de la corriente, que arrastra escombros y desborda el cauce junto al puente. Según medios locales, el nivel del río pasó de 0,84 metros a 9,40 metros entre el mediodía y las 3:05 p. m. (hora local), de acuerdo con la estación de Vigicrues, un récord para el Tavignano.

Foto: Captura de video

Puente dañado y alerta naranja

Las autoridades informaron que el puente de Baliri quedó con daños en sus barandas, pero se mantiene en pie. La alcaldía de Corte cerró el puente y la pasarela que une las dos orillas del río. El alcalde, Xavier Poli, contactó a los habitantes del barrio de Baliri, al otro lado del puente, y todos están a salvo.

El Tavignano permanece en alerta naranja por crecida. La prefectura de Alta Córcega activó a las 4:00 p. m. el centro operativo departamental, y la alcaldía de Corte puso en marcha su plan de salvaguarda. Las autoridades pidieron no acercarse al río, no cruzar vías inundadas y respetar los desvíos.

A las 4:20 p. m. el río ya empezaba a bajar, con 4,59 metros, aunque Météo-France prevé nuevas lluvias intensas durante la noche y precipitaciones hasta el viernes.

El puente de Baliri ya había sido arrastrado por una crecida en noviembre de 2023.

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