Santiago Peña, expresidente de Paraguay. Foto: Inter-American Dialogue / Wikimedia Commons

Resumen: La Fiscalía de Paraguay realizó este jueves una diligencia en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, en el marco de la investigación por Ueno Bank. Algunos medios la llamaron allanamiento y otros precisan que fue una constitución fiscal autorizada por el presidente Pedro Alliana. Se buscaba extraer datos e información para la causa contra el expresidente Santiago Peña, imputado y en prisión preventiva.

Fiscalía de Paraguay llega hasta la residencia presidencial en la investigación por el caso Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay realizó este jueves una diligencia en Mburuvicha Róga, la residencia presidencial en Asunción, dentro de la investigación por el colapso de Ueno Bank, que llevó a la destitución del expresidente Santiago Peña.

La Nación de Argentina presentó la actuación como el primer allanamiento de una residencia presidencial en el país. Sin embargo, ABC Color, de Paraguay, precisó que se trató de una constitución fiscal y no de un allanamiento, como se difundió al inicio, y que el presidente Pedro Alliana autorizó el ingreso de la comitiva, con apoyo de la Policía.

Según la Fiscalía, el objetivo era la extracción de datos y el levantamiento de información de interés para la causa. ABC Color reportó que en el dormitorio que usaba Peña fueron halladas varias hojas con membrete de Ueno Holding, algunas con partes resaltadas, y que se incautaron una CPU y un dispositivo de almacenamiento externo.

El Gobierno aseguró que garantiza «plena colaboración con la Justicia» y Alliana prometió «cero impunidad y cero privilegios».

Lo que se sabe del caso

Peña, de 47 años, está en prisión preventiva desde su destitución, el 6 de noviembre. La Fiscalía lo imputa por presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor, delitos que pueden implicar hasta 15 años de cárcel. Una imputación no es una condena: la responsabilidad deberá definirla la justicia.

Antes se habían registrado su vivienda en Asunción y su casa de verano en San Bernardino, donde apareció una bóveda que estaba vacía. El mismo jueves fue detenido el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, durante un allanamiento a su vivienda.

El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia, lo que dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. La entidad tenía cerca de tres millones de clientes.

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