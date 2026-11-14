Foto de archivo

Resumen: Un hombre que se presenta como cabecilla de ‘Los Satanás’ amenazó de muerte a los taxistas del sur de Bogotá si no pagan cuotas de extorsión. El 5 de noviembre un conductor de 26 años fue asesinado en Bosa y el 12 de noviembre el gremio no salió a trabajar por miedo. El concejal Jairo Avellaneda reveló el audio y cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por la seguridad de la ciudad.

‘Taxi que agarre trabajando lo voy a matar’: la amenaza que paralizó a los taxistas del sur de Bogotá

Los taxistas del sur de Bogotá están en vilo por un audio con amenazas de muerte: un hombre que se presenta como cabecilla de una organización criminal advirtió que matará a cualquier conductor que salga a trabajar si no pagan las cuotas de extorsión que les exige.

La denuncia fue hecha pública por el concejal Jairo Avellaneda, quien reveló la grabación en la que el sujeto presiona a los conductores de una empresa de taxis del sector de Bosa, en el suroccidente de la capital, para que dejen de trabajar o negocien directamente con él.

“Taxi que agarre trabajando lo voy a matar”

En el audio, el hombre asegura que ya había dejado mensajes anteriores y que, ante la falta de respuesta de los taxistas, ya se habrían presentado personas heridas. Luego lanza la advertencia directa.

“Taxi que yo agarre trabajando sin que ustedes cuadren conmigo lo voy a matar”, se escucha en la grabación, en la que además les aconseja no salir a trabajar y buscar un representante que hable con él para negociar el pago de las cuotas exigidas.

Según las denuncias, el hombre se identifica como alias ‘Pedrito’ y se presenta como el principal cabecilla de la organización criminal ‘Los Satanás’, señalada por las autoridades de extorsionar a transportadores del sur de Bogotá.

La amenaza surtió efecto: el jueves 12 de noviembre los taxistas del sector del centro comercial Gran Plaza, en Bosa Centro, no salieron a trabajar por miedo a ser atacados y las calles de la zona amanecieron sin los vehículos amarillos.

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Un taxista asesinado en medio de las amenazas

El miedo del gremio no es infundado. El 5 de noviembre un taxista de 26 años fue asesinado a tiros mientras esperaba un pasajero en su vehículo a las afueras del centro comercial Gran Plaza. El joven alcanzó a ser trasladado a un centro médico, pero murió minutos después.

En la grabación, el presunto cabecilla se refiere a ese crimen como una advertencia: “Esta semana les acabo de dejar una víctima inocente. ¿Por qué? Porque no están atendiendo el llamado”, se escucha.

Semanas atrás, el 27 de octubre, otro taxista fue baleado en plena tarde en la misma localidad, en un ataque en el que los agresores dejaron un panfleto, otro hecho que encendió las alarmas del gremio.

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Extorsiones millonarias en el sur de la ciudad

Las extorsiones contra transportadores del sur de Bogotá y del vecino municipio de Soacha vienen escalando. Los cobros pueden llegar hasta 20 millones de pesos mensuales para algunos conductores, distribuidos por rutas, y desde 2023 se han registrado cerca de 17 ataques atribuidos a estos grupos, según las denuncias de las víctimas.

El 2 de noviembre la Fiscalía judicializó a seis presuntos integrantes de ‘Los Satanás’, señalados de exigir una cuota colectiva de 13 millones de pesos mensuales a conductores de transporte informal de Bosa. Según la investigación, entre septiembre de 2023 y junio de 2026 las víctimas habrían pagado más de 270 millones de pesos.

Esa estructura también estaría relacionada con el asesinato de un conductor y su hijo menor de edad el 24 de septiembre de 2023, una retaliación por el incumplimiento de los pagos exigidos. En ese mismo ataque resultó herida la compañera sentimental del transportador.

La Policía Nacional informó que, a través del grupo Gaula, adelanta labores para esclarecer los hechos y atender las denuncias de los conductores amenazados.

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El debate llegó al Concejo de Bogotá

Tras hacer pública la grabación, el concejal Avellaneda cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán y pidió explicaciones sobre las acciones de las autoridades frente a la extorsión: “Reconoció que estaban ocultando el delito de la extorsión y hoy vemos cómo la ciudadanía está asustada”, dijo el cabildante en la sesión del Concejo del viernes 13 de noviembre.

Días antes, en un cabildo abierto en el que se discutió la posible militarización de la capital por los hechos de inseguridad, el mandatario no accedió a esa medida, pero reconoció el aumento del delito de extorsión, en parte por el subregistro en las denuncias.

“A mí no me va a preocupar que aumenten las denuncias porque vamos a tener un panorama mucho más claro y real de lo que está pasando”, dijo Galán en esa sesión.

Entre tanto, los taxistas de Bosa y de otras localidades del sur siguen atemorizados. Conductores de zonas como Usme aseguran que temen incluso desplazarse hasta Bosa por el riesgo de agresiones, a la espera de que las autoridades esclarezcan quiénes están detrás de las amenazas y les garanticen poder trabajar.