Cayó alias ‘Juan Gurre’ en plena balacera: era el brazo derecho de ‘Abelito’ en La Sierra

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Resumen: Las autoridades capturaron en la comuna 8 de Medellín al señalado segundo cabecilla del GDO La Sierra, hombre de confianza de alias 'Abelito'. En el procedimiento, que se dio en medio de una balacera, incautaron un revólver y cinco celulares. Contra el señalado rige la presunción de inocencia.

En un contundente operativo de la Policía Nacional en la comuna 8 de Medellín, las autoridades capturaron en flagrancia a alias ‘Juan Gurre’, señalado de ser el segundo cabecilla del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) La Sierra y hombre de máxima confianza de alias ‘Abelito’, principal cabecilla de esa estructura criminal.

El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble de difícil acceso ubicado en la zona alta de Villa Hermosa, en el oriente de la ciudad, donde el señalado cabecilla se escondía. Según las autoridades, la estructura tenía un esquema de seguridad en puntos estratégicos de las partes altas del sector para detectar la llegada de los uniformados.

De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la intervención los integrantes del grupo criminal atacaron a los policías con armas largas y artefactos explosivos de fabricación artesanal, en un intento por frenar el operativo y facilitar la huida del señalado cabecilla.

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Balacera en plena madrugada

El ataque desató una balacera que se extendió durante la madrugada y sembró el temor entre los habitantes de la zona alta de la comuna 8, que pasaron horas de angustia por las detonaciones. Pese a la gravedad del ataque, los uniformados respondieron con contundencia, mantuvieron el control del área y concretaron la captura sin dejarse intimidar.

El operativo estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, que le venían siguiendo el rastro al señalado cabecilla como parte de las investigaciones que se adelantan contra el GDO La Sierra en el oriente de la ciudad.

¿Quién es alias ‘Juan Gurre’?

De acuerdo con la Policía, alias ‘Juan Gurre’ tendría un papel estratégico dentro de La Sierra y sería uno de los principales coordinadores de las acciones criminales de esa organización en el oriente de Medellín.

El señalado registra antecedentes por homicidio y desplazamiento forzado, según la información suministrada por las autoridades, y era considerado uno de los objetivos prioritarios de los investigadores.

El GDO La Sierra es señalado de controlar acciones criminales en la zona alta de la comuna 8 y es una de las estructuras que más golpea la seguridad del oriente de la capital antioqueña. Con la caída de este cabecilla, las autoridades le asestan un golpe estratégico a la operatividad de la organización.

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Esto fue lo que le incautaron

En el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 32, cinco cartuchos del mismo calibre y cinco teléfonos celulares. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

Otro golpe contra La Sierra

La captura de alias ‘Juan Gurre’ es un nuevo golpe contra esta estructura, que ha recibido varios en los últimos meses. En agosto, en Medellín cayó el señalado coordinador de sicarios de la banda; en septiembre fue capturado alias ‘Copete’, señalado cabecilla del grupo, y semanas después alias ‘Toki’, señalado de coordinar la organización criminal.

Además, en mayo las autoridades capturaron a alias ‘Huelillo’, otro señalado segundo cabecilla de La Sierra, quien acumulaba más de 20 años de prontuario criminal, según informó la Policía en su momento.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la captura a través de sus redes sociales y expresó su reconocimiento a la Fuerza Pública: «Mi gratitud a nuestros uniformados, que arriesgan su vida todos los días. Que lo tengan claro los criminales: en Medellín no hay territorio vedado para la autoridad ni escondite para quienes pretenden vivir al margen de la ley», enfatizó el mandatario.

Desde la Alcaldía de Medellín reiteraron que los operativos de control y persecución contra los combos armados continuarán desplegándose en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. La Policía, por su parte, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad y la seguridad a través de la línea de emergencias 123.

Contra alias ‘Juan Gurre’ rige la presunción de inocencia mientras avanzan las actuaciones judiciales en su contra.