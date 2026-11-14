Seis capturados por hurtos cerca del Pueblito Paisa: así intimidaban a sus víctimas

Resumen: Autoridades capturaron a seis personas señaladas de robar con intimidación y armas en corredores turísticos y viales de Medellín. Conozca cómo operaban y qué zonas afectaban.

Un nuevo golpe contra la delincuencia en corredores turísticos y viales de Medellín dieron la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional con la captura de seis personas señaladas de cometer hurtos cerca del Pueblito Paisa, la avenida Regional y sectores de la comuna 16-Belén.

Las capturas se dieron en la segunda fase de la operación Sombra Verde, un trabajo investigativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y la Policía que permitió obtener las órdenes judiciales contra este grupo, al que las autoridades relacionan con varios robos cometidos desde comienzos de 2025.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían aprovechado zonas boscosas, poco iluminadas y corredores de circulación para intimidar a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias. En varios de los casos habrían utilizado armas blancas y de fuego, llegando incluso a causar lesiones a las personas afectadas.

Los hechos se presentaban principalmente entre las 5:00 p. m. y la medianoche.

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¿Dónde se presentaban los hurtos cerca del Pueblito Paisa?

Los casos investigados ocurrieron en diferentes puntos de Medellín: los alrededores del Pueblito Paisa; la conexión de la avenida Ferrocarril con la avenida Regional; la calle 30; la calle 12 sur, y varios sectores de la comuna 16-Belén.

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Estos corredores, por su importancia turística y de movilidad, fueron escenario de hurtos violentos que afectaron la tranquilidad de residentes, visitantes y personas que transitaban por la zona, en especial en horas de la noche.

«Estamos golpeando a quienes utilizan la violencia para robarles a los ciudadanos. Aquí hay investigación, seguimiento y resultados. No vamos a permitir que los delincuentes se apropien de nuestros corredores turísticos y vías principales», precisó el secretario de Seguridad y Convivencia (e), Sebastián Acosta.

¿Qué viene tras la operación Sombra Verde?

Los seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado.

«Estamos recuperando el control de los territorios a través de operaciones sostenidas y procesos investigativos. Cada captura es un paso para cerrarles el camino a quienes pretenden convertir nuestras calles y espacios públicos en escenarios de delincuencia», agregó Acosta.

La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad y Convivencia indicaron que continuarán desarrollando acciones investigativas y operativas para combatir el hurto y proteger a quienes viven y transitan por Medellín.

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