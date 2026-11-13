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Resumen: La Fundación Universitaria San Martín aseguró en un nuevo comunicado que la cirugía practicada al gato Rogelio no fue una instrucción institucional ni una práctica prevista: la clase debía realizarse con un biomodelo. Según sus indagaciones preliminares, los profesionales acordaron intervenir al felino sin consultar a las instancias académicas, por lo que ya adelanta actuaciones internas. Rogelio evoluciona favorablemente, aunque sigue hospitalizado.

«No estaba autorizada»: San Martín dice que la cirugía al gato Rogelio debía practicarse en un biomodelo

La Fundación Universitaria San Martín entregó este viernes 13 de noviembre un nuevo comunicado a la opinión pública sobre el caso de Rogelio, el gato que fue sometido a una intervención quirúrgica durante una actividad académica en la que participaban profesionales veterinarios estudiantes de posgrado, un hecho que ha causado indignación en todo el país.

En el documento, la institución aseguró que la intervención practicada al felino «no correspondió a una instrucción institucional ni a una práctica prevista en el programa de especialización» y precisó que la clase práctica estaba programada para llevarse a cabo a través de un biomodelo, es decir, sin utilizar un animal vivo.

«Las políticas y lineamientos académicos de la San Martín no contemplan ni autorizan intervenciones en animales vivos como la practicada a Rogelio», señaló la universidad, que además reveló que, de acuerdo con las investigaciones preliminares internas, los profesionales participantes de la clase acordaron entre ellos intervenir al felino, sin consultar a las instancias académicas competentes.

Frente a las posibles consecuencias, la institución informó que adelanta las actuaciones para determinar las medidas académicas, disciplinarias y administrativas que se deberán tomar en relación con las decisiones de los profesionales veterinarios. Aseguró que la investigación se adelanta con «rigor, celeridad y confidencialidad», garantizando el debido proceso, los derechos de los involucrados y la custodia de los soportes del caso.

La San Martín indicó, además, que para no afectar las investigaciones internas no divulgará públicamente más detalles y que la información del proceso se entregará solo a las autoridades competentes que la requieran. Las decisiones que se adopten, agregó, se informarán oportunamente.

El caso que generó indignación

La situación de Rogelio se hizo pública después de que la senadora Andrea Padilla Villarraga denunciara que el felino habría quedado en estado crítico tras ser sometido a varios procedimientos quirúrgicos en el marco de una actividad académica de la universidad.

Según la congresista, al animal le habrían abierto el pecho para retirarle parte de un pulmón y también le habrían practicado una intervención en el esófago, procedimientos que, aseguró, se habrían realizado con el único fin de que un grupo de estudiantes practicara en él.

Padilla contó que después de las intervenciones la indicación inicial habría sido practicarle la eutanasia; sin embargo, uno de los estudiantes se habría opuesto a esa decisión y expresó su intención de hacerse cargo del animal.

El 4 de noviembre, Rogelio ingresó a la clínica veterinaria Quirurgivet con vómito, debilidad, reflujo, hipotermia y anemia. De acuerdo con la información divulgada por la senadora, llegó con dos incisiones y tres heridas, por lo que necesitó una sonda para recibir alimentación, transfusiones de sangre y una infusión con potasio. La denuncia por lo ocurrido fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y el Tribunal de Ética Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Días atrás, en un primer pronunciamiento, la universidad había explicado que el gato, identificado en sus registros clínicos como Tom, no fue recogido de la calle, sino llevado de manera libre y voluntaria por un médico veterinario, estudiante de posgrado y propietario de un establecimiento veterinario externo, quien presentó el caso en la actividad práctica del 28 de octubre y autorizó la intervención, realizada bajo supervisión del docente responsable. En esa versión, la institución sostuvo que, al finalizar, el profesor reportó una mejoría en el estado del animal.

¿Cómo está Rogelio hoy?

Entre tanto, el parte médico más reciente sobre el estado de salud del felino es alentador. Según el reporte del equipo veterinario que actualmente está a cargo de su atención, Rogelio presenta una evolución clínica favorable: permanece estable, alerta y responsivo al tratamiento médico, no presenta signos de dolor ni dificultad respiratoria y ya logró volver a comer por sí mismo, luego de recibir dos transfusiones sanguíneas.

Aunque estas señales representan un avance importante, el gato continúa hospitalizado bajo supervisión del personal veterinario y su recuperación sigue en curso, con seguimiento médico permanente para evaluar su respuesta al tratamiento.

El caso, que conmociona al país, mantiene a la opinión pública atenta a las decisiones que tome la Fundación Universitaria San Martín frente a los profesionales involucrados y al pronunciamiento de las autoridades que investigan lo ocurrido.

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Este es el comunicado completo de la Fundación Universitaria San Martín:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Bogotá, 13 de noviembre de 2026.

La Fundación Universitaria San Martín reafirma su compromiso con el respeto por la vida, el bienestar animal y las normas que rigen sus actividades académicas. La institución lamenta profundamente lo ocurrido con el felino conocido públicamente como «Rogelio». Ante las solicitudes de información adicional sobre el caso, que vincula a profesionales veterinarios estudiantes de posgrado, la institución se permite precisar lo siguiente.

Sobre los hechos

Toda actividad de formación en la San Martín debe ajustarse a los procedimientos internos. Los docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad académica están obligados a cumplirlos.

La intervención al felino no correspondió a una instrucción institucional ni a una práctica prevista en el programa de especialización.

La clase práctica estaba programada para llevarse a cabo a través de un biomodelo. Las políticas y lineamientos académicos de la San Martín no contemplan ni autorizan intervenciones en animales vivos como la practicada a «Rogelio».

Las investigaciones preliminares internas indican que los profesionales participantes de la clase acordaron entre ellos intervenir al felino, sin consultar a las instancias académicas competentes.

Sobre las acciones e investigaciones internas

La San Martín adelanta las actuaciones para determinar las medidas académicas, disciplinarias y administrativas que se deberán tomar en relación con las decisiones de los profesionales veterinarios.

La investigación se adelanta con rigor, celeridad y confidencialidad, garantizando el debido proceso, los derechos de los involucrados y la custodia de los soportes del caso.

Para no afectar las investigaciones internas, la institución no divulgará públicamente más detalles. La información del proceso se entregará solo a las autoridades competentes que la requieran.

La San Martín agradece la comprensión de la opinión pública mientras avanza el proceso y reitera que actuará con rigor para esclarecer este lamentable hecho. Las decisiones que se adopten se informarán oportunamente, respetando la reserva y las disposiciones aplicables.

Fundación Universitaria San Martín