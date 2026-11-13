Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Resumen: La Secretaría de Seguridad de Bogotá intervino el sector bajo el puente de la Avenida Circunvalar con calle 26, en Bosque Izquierdo, donde llegaron a pernoctar hasta 60 habitantes de calle. La zona presentaba acumulación de residuos, malos olores, presencia de roedores y problemas de inseguridad. En la intervención, realizada con la UAESP, la Alcaldía Local de Santa Fe y la Secretaría de Integración Social, se atendió a 15 personas y se recuperó el espacio público. Los Gestores del Orden mantienen presencia permanente en el sector.

Bajo este puente de la Circunvalar dormían hasta 60 habitantes de calle: el Distrito recuperó la zona

Durante meses, el espacio bajo el puente de la Avenida Circunvalar con calle 26, en el barrio Bosque Izquierdo, al oriente de Bogotá, se convirtió en un dolor de cabeza para los vecinos del sector. Allí llegaron a pernoctar hasta 60 habitantes de calle y las denuncias por inseguridad, acumulación de basuras y malos olores no paraban de crecer.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá confirmó que la zona ya fue intervenida y que los nuevos Gestores del Orden mantienen presencia permanente para evitar que el lugar vuelva a deteriorarse.

Un foco de inseguridad al oriente de la ciudad

De acuerdo con el informe de la entidad, el sector, ubicado cerca de la Carrera Séptima y del Parque La Independencia, se había vuelto una preocupación constante para los residentes por la acumulación de residuos, los malos olores, la presencia de roedores y situaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas.

El deterioro fue tal que algunas personas dejaron de transitar por el lugar, pues lo consideraban un punto de inseguridad. Los vecinos aseguraban que caminar por ahí, sobre todo en la noche, se había vuelto riesgoso.

Las autoridades establecieron que debajo del puente pernoctaban varios habitantes de calle, que se dedicaban a separar materiales con fines de reciclaje sacados de bolsas de basura de los alrededores. Además, el sitio era utilizado para hacer necesidades fisiológicas, lo que agravaba las condiciones de insalubridad del sector.

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Así fue la intervención bajo el puente de la Circunvalar

Ante las denuncias de los residentes, la Secretaría de Seguridad desplegó a los nuevos Gestores del Orden, que comenzaron a realizar recorridos durante el día, la noche y la madrugada para atender las situaciones que afectaban la convivencia y recuperar las condiciones del sector.

Los Gestores del Orden son la nueva figura con la que el Distrito busca cuidar el espacio público y atender los problemas de convivencia reportados por la comunidad. En este sector, su trabajo ha sido acompañar la recuperación de la zona y hacer seguimiento permanente para que las condiciones logradas no se pierdan.

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En una de las intervenciones, realizada de manera conjunta con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Alcaldía Local de Santa Fe y la Secretaría de Integración Social, fueron atendidas hasta 15 personas en condición de calle que permanecían debajo del puente. A ellas se les ofrecieron los servicios y programas que el Distrito tiene dispuestos para esta población.

Las acciones también estuvieron dirigidas a enfrentar la acumulación de residuos, atender las condiciones de insalubridad y recuperar el espacio público para los habitantes de Bosque Izquierdo.

“Cuando identifican nuevos intentos de establecer permanencia en el lugar, los gestores intervienen para orientar a las personas y solicitarles que no ocupen nuevamente ese espacio. Estas acciones buscan prevenir la reaparición de los problemas de convivencia y mantener las condiciones recuperadas”, afirmó la Secretaría de Seguridad.

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La recuperación del punto se suma a otras acciones que las autoridades distritales adelantan en el centro y el oriente de la capital para mejorar la convivencia y la seguridad de los transeúntes.

Habitantes de calle ya no pernoctan en el sector, según vecinos

De acuerdo con Semana, una habitante del sector recordó que bajo el puente llegaron a permanecer hasta 60 ciudadanos en condición de calle y destacó que ahora es posible caminar por la zona con mayor tranquilidad. También señaló que las situaciones relacionadas con la venta de estupefacientes se han reducido.

Los Gestores del Orden mantienen su presencia en Bosque Izquierdo para evitar que se repitan las situaciones que deterioraron el entorno, mientras las entidades del Distrito continúan con la oferta institucional para los habitantes de calle que requieren acompañamiento.