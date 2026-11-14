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Resumen: Resumen: La Presidencia anunció que el Gobierno Nacional, a través del Fondes, cofinanciará el 50 % de los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá, con un aporte estimado de $34.000 millones. El convenio ya está en proceso de formalización.

Gobierno Nacional cofinanciará el 50 % de los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá

El Gobierno Nacional, a través del Fondes, cofinanciará el 50 % de los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá, con un aporte estimado de $34.000 millones. El convenio ya se encuentra en proceso de formalización.

La Presidencia de la República anunció la noche de este viernes 13 de noviembre que el Gobierno Nacional, a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), cofinanciará el 50 % de los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá, con un aporte estimado de $34.000 millones.

El anuncio oficial detalló que la formalización del convenio busca agilizar la contratación y estructuración de este proyecto, calificado como estratégico para la movilidad de la capital. «Seguimos trabajando por la movilidad de Bogotá», señaló la Presidencia en su mensaje.

El anuncio materializa el compromiso que el presidente Abelardo De La Espriella asumió el pasado 28 de octubre, tras reunirse en Bogotá con el alcalde Carlos Fernando Galán para hablar, entre varios temas, de la financiación de la infraestructura importante para la ciudad. En aquella ocasión, el mandatario había asegurado: «También he ordenado financiar, a través del Fondes, los estudios y diseños de la línea 4 del metro de Bogotá. Recibimos unas finanzas destruidas, pero tenemos toda la voluntad de ayudarle a la capital, porque esta ciudad le ha dado mucho a Colombia».

Recursos solo para estudios, no para la construcción

La precisión es importante: los $34.000 millones anunciados están destinados exclusivamente a los estudios y diseños de la cuarta línea del sistema, es decir, no corresponden a la financiación de su construcción. Esos análisis de prefactibilidad y factibilidad son los que definirán el trazado definitivo, la demanda de pasajeros, los costos estimados y las fuentes de financiación de una eventual obra.

De acuerdo con el vicepresidente José Manuel Restrepo, la Línea 4 requiere cerca de US$15,14 millones para cubrir la totalidad de sus estudios previos, por lo que el aporte anunciado por la Nación cubriría la mitad de esa etapa. El proyecto será presentado, además, ante inversionistas internacionales la próxima semana, como parte de las gestiones para completar su financiación.

La apuesta: extender el metro hacia el norte de Bogotá

La propuesta preliminar de la Línea 4 plantea prolongar la red del Metro desde la calle 100 hasta la calle 245, por el eje de la autopista Norte, lo que facilitaría la conexión de las localidades de Usaquén y Suba y el enlace con el Regiotram del Norte. Por ahora no existe un trazado definitivo ni una lista oficial de estaciones: todo dependerá de los resultados de los estudios, que ahora tendrán respaldo financiero de la Nación.

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La gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, celebró el anuncio y precisó que los recursos se destinarán a los estudios de factibilidad. «Cuando el presidente anunció su respaldo a la Línea 4 del Metro, algunos no creyeron. Hoy, las palabras se convierten en hechos», afirmó.

El Distrito también ha pedido que la Línea 4 sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. En la misma reunión del 28 de octubre, la Nación y el Distrito acordaron una hoja de ruta para los proyectos estratégicos de la capital, que incluye, entre otros, la avenida Suba-Cota, para la que el Gobierno Nacional confirmó $450.000 millones del Fondes.

Así van las otras líneas del Metro de Bogotá

Mientras la Línea 4 apenas comienza el largo camino de sus estudios, la Línea 1 del Metro de Bogotá registra un avance superior al 84 % y tiene prevista su operación comercial en 2028. La Línea 2, por su parte, espera la adjudicación, prevista para el primer semestre de 2027, con tres grupos precalificados: dos europeos y uno chino.

La primera línea, que contará con 16 estaciones entre el Portal de las Américas y la calle 72, promete reducir a 27 minutos un trayecto que hoy puede tomar hasta dos horas.

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