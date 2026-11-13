Terror en Las Ferias de Bogotá: comerciantes denuncian extorsiones

Foto de referencia. Foto: Mussi Katz, vía Wikimedia Commons (CC0)

Resumen: Los comerciantes de la plaza de mercado Las Ferias, en Engativá, denuncian amenazas de muerte y exigencias de dinero de hasta un millón de pesos por parte de hombres armados. Los vendedores piden una intervención de las autoridades y temen por sus vidas.

Los comerciantes de la plaza de mercado Las Ferias, en la localidad de Engativá, viven días de zozobra. Hombres armados llegan hasta sus negocios para exigirles dinero a cambio de no atentar contra sus vidas, en medio de una ola de amenazas y homicidios que tiene en alerta a este sector de Bogotá.

De acuerdo con las denuncias de los vendedores, las exigencias económicas van desde los $300.000 hasta el $1.000.000. Quienes se niegan a pagar temen convertirse en la próxima víctima, por lo que varios ya piensan en cerrar sus locales y abandonar la plaza.

Uno de los aspectos que más preocupa a los comerciantes es que los sujetos se presentarían en nombre de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), dos de las estructuras ilegales que las autoridades combaten en la capital.

¿Qué denuncian los comerciantes de Las Ferias?

Según los testimonios, las intimidaciones continúan a diario: los hombres armados se presentan directamente en los establecimientos y exigen el pago de cuotas a cambio de no afectar los negocios ni atentar contra la vida de sus propietarios.

El temor creció con el asesinato de William N., comerciante de la plaza, a quien hombres armados le dispararon en inmediaciones del lugar donde trabajaba. Sus amigos y allegados lo despidieron el miércoles 11 de noviembre, en medio de la incertidumbre por la situación de seguridad que atraviesa el mercado, según conoció Semana.

Su muerte se convirtió en otro motivo de alarma para los vendedores, que temen que las amenazas y las exigencias económicas terminen en nuevos ataques.

Lea también: Que siga lloviendo no significa que el riesgo pasó: Cornare alerta por el Fenómeno de El Niño

Un llamado urgente a las autoridades por los homicidios

Según Miguel Ángel Ruiz, representante de las víctimas de extorsión, en este sector se habrían registrado 13 homicidios en lo que va del año. El vocero cuestionó que los casos estén siendo atendidos de manera individual por la Unidad de Vida de la Dijín y, según su reclamo, pidió una investigación que permita establecer las posibles conexiones entre los hechos violentos.

Seguir canal en WhatsApp Bogotá Ciudad

El panorama es grave para quienes trabajan a diario en la plaza: hay comerciantes que están siendo extorsionados y que tienen miedo de abrir sus negocios por temor a que, si no pagan la cuota exigida, les quiten la vida, como ya ha ocurrido en el sector.

Por eso, los vendedores esperan una intervención contundente de la Policía Metropolitana de Bogotá que permita reforzar la seguridad en la plaza de mercado de Las Ferias. También piden que las autoridades investiguen las amenazas y adopten medidas de protección para evitar que la violencia siga afectando a comerciantes y trabajadores de esta zona de Engativá.

¿Qué han hecho las autoridades contra la extorsión en Bogotá?

En septiembre pasado, el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Hampa o Antitren’, una facción derivada del Tren de Aragua, que exigía a comerciantes de Engativá cuotas de hasta $20 millones a cambio de no atentar contra su integridad.

En esa operación, las autoridades incautaron una granada de fragmentación, un celular usado para enviar amenazas y material impreso alusivo a la organización. Un juez envió a la cárcel a los tres capturados por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y explosivos.

Lea también: Carretera a reventar este puente festivo: se esperan 3,4 millones de vehículos

Semanas atrás, las autoridades también reportaron la captura de 20 presuntos extorsionistas señalados de pertenecer al Tren de Aragua en Bogotá, una estructura que, según las investigaciones, tenía como víctimas a comerciantes y trabajadores de varios sectores de la ciudad.

Las autoridades recordaron que los ciudadanos pueden reportar cualquier amenaza a través de la línea de emergencia 123 o la línea 165 del Gaula, habilitada para atender los casos de extorsión y secuestro en la capital.