Imagen de referencia: aviones estacionados en la plataforma de un aeropuerto

Resumen: Cinco personas fueron evaluadas tras una fuerte turbulencia en el vuelo 1717 de JetBlue, de Ponce a Fort Lauderdale, este 17 de noviembre. La aeronave aterrizó de forma segura y ninguna persona fue trasladada al hospital, según la aerolínea y los servicios de rescate de Broward.

Cinco personas fueron evaluadas tras una fuerte turbulencia en un vuelo de JetBlue que viajaba de Ponce, Puerto Rico, a Fort Lauderdale, en Florida, este martes 17 de noviembre. De acuerdo con el reporte de Broward Sheriff Fire Rescue divulgado por NBC South Florida, los equipos de emergencia atendieron a los afectados después de que la aeronave llegara a su destino.

El episodio ocurrió en el vuelo 1717 de JetBlue. La compañía confirmó que el avión encontró turbulencia durante el recorrido y que aterrizó de forma segura en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Personal médico evaluó a pasajeros y miembros de la tripulación que reportaron lesiones.

Aunque las primeras informaciones despertaron preocupación por el estado de los ocupantes, la aerolínea precisó que ninguna persona fue trasladada a un hospital. El reporte de los servicios de emergencia recogido por NBC también señala que los cinco afectados rechazaron el transporte hospitalario. No se informaron daños en el avión.

El vuelo de JetBlue llegó a Fort Lauderdale antes de las 7 de la mañana

Según la información divulgada por Fox Weather, la oficina del sheriff recibió hacia las 6:25 a. m. una llamada que advertía de personas lesionadas a bordo de un vuelo entrante. La aeronave aterrizó poco antes de las 7:00 a. m., hora local, y se dirigió a la terminal 3, donde se realizó la atención.

La evaluación médica al llegar al aeropuerto no significó que el avión hubiera sufrido un accidente durante el aterrizaje. Tanto los reportes de los equipos de rescate como el pronunciamiento de la aerolínea coinciden en que el aterrizaje fue seguro. El incidente reportado se relaciona con la turbulencia encontrada en el trayecto desde Puerto Rico.

JetBlue reiteró que la seguridad de sus clientes y tripulantes es su prioridad. La información disponible no detalla qué lesiones presentó cada persona ni distribuye la cifra de afectados entre pasajeros y trabajadores de la compañía. Por eso, el balance corresponde a cinco personas que reportaron lesiones o requirieron valoración, sin atribuirles diagnósticos no divulgados.

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Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto de archivo.

¿Por qué la turbulencia puede causar lesiones?

Como contexto general, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) explica que la turbulencia es un movimiento del aire que normalmente no se ve y que puede presentarse de manera inesperada. Entre las condiciones que pueden generarla están los frentes fríos o cálidos, las tormentas, las corrientes en chorro y el flujo del aire alrededor de las montañas.

La entidad advierte que este fenómeno también puede ocurrir cuando el cielo parece despejado. Su explicación no determina la causa específica de lo sucedido en el vuelo 1717, pero ayuda a entender por qué los pasajeros deben mantener las medidas de seguridad incluso cuando no perciben mal tiempo desde la ventanilla.

La recomendación de la FAA es mantener el cinturón de seguridad abrochado mientras se permanece sentado. Los movimientos bruscos pueden sacar de sus asientos a quienes no lo llevan puesto. Además, los viajeros deben atender las instrucciones de pilotos y auxiliares de vuelo, escuchar la explicación de seguridad inicial y revisar la tarjeta de instrucciones de la aeronave.

Estas recomendaciones son preventivas y no implican que las personas afectadas en este caso hubieran incumplido las indicaciones. Los reportes consultados no establecen en qué condiciones se encontraba cada una cuando se presentó la turbulencia ni permiten atribuir responsabilidades a los ocupantes.

Por ahora, el balance divulgado para el vuelo entre Ponce y Fort Lauderdale es de cinco personas evaluadas, sin traslados hospitalarios y con llegada segura a su destino.

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