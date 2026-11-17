Foto: GORE Callao / Wikimedia Commons

Resumen: Doce días, tres países y catorce vuelos marcaron la primera gira latinoamericana del pontífice, que volvió al Vaticano con un mensaje contra las desigualdades.

El papa León XIV llegó el martes 17 de noviembre a Roma, poniendo fin a su primera gira apostólica por América Latina, una visita de doce días por Uruguay, Argentina y Perú que congregó a más de trece millones de personas en las calles.

El avión papal aterrizó en la capital italiana poco antes de las 9:00 de la mañana, hora local, tras un vuelo de unas doce horas que partió del aeródromo Jorge Chávez, que sirve a Lima.

Horas antes, el pontífice se había despedido de Perú con una misa multitudinaria en la base aérea de Las Palmas, ante cerca de un millón y medio de asistentes.

Lea también: Papa León XIV reúne multitudes en Perú con llamados a la unidad y al cuidado de la Amazonía

Una gira exigente de 31.000 kilómetros

La visita, que comenzó el 6 de noviembre, sumó 31.000 kilómetros recorridos en catorce vuelos, dos de ellos en helicóptero, y cerca de cuarenta actos públicos en los que el papa peruano-estadounidense exhibió una excelente forma física.

El ritmo del viaje llamó aún más la atención porque se dio apenas un mes después de la operación a la que fue sometido el pontífice para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, dolencia de la que está plenamente recuperado.

Un discurso contra las desigualdades

A lo largo de la gira, el papa León XIV centró sus mensajes en la lucha contra las desigualdades, sin ideologías y con un discurso basado exclusivamente en la doctrina social de la Iglesia, que sitúa la dignidad de la persona, el bien común y la solidaridad en el centro de la vida económica y política.

En Uruguay, desde el barrio Casavalle, en Montevideo, puso el foco en la pobreza infantil y la inseguridad: «Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos», afirmó.

En Argentina, en su discurso institucional ante el presidente Javier Milei, dejó una de las frases más potentes del viaje: «La economía está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía». También visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde destacó que «el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad».

Ya en Perú, el país donde vivió unos veinte años como misionero agustino y fue obispo de Chiclayo, el papa amplió su denuncia a la explotación de los recursos naturales y, durante la misa en Pucallpa, hizo un fuerte alegato contra los ataques a los pueblos amazónicos y la explotación de sus tierras.

Lea también: Entre pilotos y sonrisas: el papa León XIV compartió la cabina de un helicóptero en Perú

Las multitudes, país por país

Las cifras de la gira reflejan la capacidad de convocatoria que tuvo el pontífice en su primer viaje a la región. En Paysandú, Uruguay, unos 40.000 fieles asistieron a la misa papal.

En Buenos Aires, unos 2,5 millones de personas participaron en la misa del Monumento de los Españoles y un millón más acudió a la vigilia con los jóvenes. En Luján, más de dos millones de fieles se congregaron ante la Virgen patrona de Argentina.

Perú, el regreso a casa del papa por sus dos décadas de vida allí, no se quedó atrás: unas tres millones de personas lo esperaron en las calles; en Chiclayo reunió a cerca de un millón más y medio millón asistió a la misa de las Pampas de Pimentel. En Cuzco se congregaron unas 500.000 personas y en Pucallpa, alrededor de 100.000 peregrinos.

¿Qué sigue en la agenda del papa León XIV?

El pontífice retomará el miércoles 18 de noviembre su agenda habitual en el Vaticano con la celebración de la audiencia general. Por la tarde, presidirá la misa de conmemoración de los 400 años de la consagración de la Basílica de San Pedro.

Robert Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, y con nacionalidad peruana, fue elegido papa en mayo de 2025 tras la muerte de Francisco, convirtiéndose en el primer pontífice nacido en territorio estadounidense.

Esta primera gira latinoamericana era uno de los viajes más esperados de su pontificado y dejó un balance de multitudes y un marcado mensaje social que seguirá marcando su agenda en Roma.