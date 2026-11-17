Captura de video: Policía de la República Checa.

Resumen: Dos trenes de pasajeros chocaron cerca de la estación central de Praga, con un balance de 46 heridos, cuatro de gravedad. La Policía confirmó el fin del rescate y el inicio de la investigación. La operación ferroviaria se recupera parcialmente y persisten retrasos y desvíos.

La Policía de la República Checa confirmó una colisión entre dos trenes de pasajeros cerca de la estación central de Praga, ocurrida este martes 17 de noviembre sobre el puente de la calle Seifertova, en el distrito de Praga 3. El balance divulgado por Radio Praga Internacional y la BBC da cuenta de 46 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, en una emergencia que obligó a desplegar a los organismos de rescate y alteró la operación ferroviaria de la capital checa.

Entre los lesionados se encuentran los dos maquinistas. Los pasajeros afectados fueron distribuidos entre varios hospitales de la ciudad para evitar que la atención se concentrara en un solo centro médico, según informó Radio Praga. La prioridad inicial de los equipos de emergencia fue evacuar los convoyes y trasladar a quienes necesitaban asistencia.

El accidente se produjo durante la mañana, en las inmediaciones de una de las principales terminales ferroviarias de la ciudad. Los reportes coinciden en que los trenes circulaban a baja velocidad. La BBC describió el impacto como frontal; las causas concretas, sin embargo, siguen bajo investigación y no hay una conclusión definitiva sobre las responsabilidades.

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Termina el rescate y comienza la investigación

En su primer reporte, la Policía checa informó que todas las unidades del sistema integrado de emergencias intervenían en el lugar del choque y que había varias personas heridas. La institución compartió imágenes del punto donde quedaron los trenes, junto al puente que pasa sobre Seifertova.

Posteriormente, la misma institución comunicó que las labores de rescate habían concluido y que los investigadores policiales trabajaban con los inspectores ferroviarios para establecer las causas, las circunstancias y las responsabilidades por la colisión. Esa actualización marca el paso de la atención de la emergencia al análisis de lo ocurrido en las vías.

El ministro de Transportes, Ivan Bednárik, calificó el accidente como muy grave y expresó que la prioridad era atender a los lesionados. De acuerdo con declaraciones recogidas por la BBC, señaló como una posibilidad preliminar que uno de los trenes hubiera pasado una señal de parada. Esa hipótesis no equivale a una conclusión de la investigación ni permite atribuir de antemano el choque a un error humano.

Además de la asistencia física, los bomberos dispusieron apoyo psicológico para las personas afectadas, mediante un equipo de atención postraumática, según el reporte de Radio Praga. La evacuación de todos los pasajeros tomó alrededor de dos horas, de acuerdo con la BBC.

Captura de video: Policía de la República Checa.

Retrasos y cambios en los servicios ferroviarios

La colisión también repercutió en los desplazamientos desde y hacia la estación central. Ferrocarriles Checos anunció una recuperación parcial de la operación, pero advirtió que la normalización sería gradual y que los usuarios debían contar con retrasos y otras complicaciones mientras se reorganizaban los servicios.

Según Radio Praga, algunas rutas comenzaron o terminaron sus recorridos en las estaciones de Vysočany y Libeň, mientras otros trenes fueron desviados por Praha-Holešovice. Las modificaciones afectaron a decenas de servicios, de modo que la reapertura parcial no significó un regreso inmediato a los itinerarios habituales.

El operador también informó que sus billetes serían aceptados en determinados tramos del transporte público de Praga, incluidas partes de las líneas B y C del metro, así como algunas rutas de tranvía y autobús. La medida buscaba facilitar los desplazamientos de los viajeros ante las interrupciones ferroviarias.

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Ferrocarriles Checos anunció, además, indemnizaciones por las lesiones y los daños materiales sufridos por los pasajeros de ambos trenes. Mientras avanzan esos trámites y se recupera la operación, la investigación permanece abierta para determinar por qué coincidieron los convoyes en el punto del impacto y qué responsabilidades corresponden en este accidente.