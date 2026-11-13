Aerocivil confirma restablecimiento gradual de vuelos con EE.UU.; advierte demoras y reprogramaciones

Imagen de referencia: aviones estacionados en la plataforma de un aeropuerto

Resumen: La Aeronáutica Civil confirmó este viernes en la noche que la operación aérea desde y hacia Estados Unidos se restablece gradualmente, tras más de cuatro horas de paro nacional de vuelos por una falla de comunicaciones de la FAA. La entidad advierte demoras y reprogramaciones en algunos vuelos del país y recomienda a los pasajeros consultar con sus aerolíneas.

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) confirmó en la noche de este viernes 13 de noviembre que la operación aérea desde y hacia los Estados Unidos se está restableciendo gradualmente, tras más de cuatro horas de paro nacional de vuelos en ese país por una falla de comunicaciones en su sistema de control aéreo.

«Informamos que la operación aérea desde y hacia los Estados Unidos se está restableciendo gradualmente. Esta situación puede generar demoras y reprogramaciones en algunos vuelos del país», señaló la entidad en un comunicado difundido a las 9:59 p.m.

«Recomendamos consultar con sus aerolíneas posibles cambios en sus itinerarios», agregó la Aerocivil.

Las demoras y reprogramaciones continuarán durante la noche

Aunque la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos levantó pasadas las 8:00 p.m. la detención en tierra (ground stop) que rigió por más de cuatro horas y autorizó la reanudación gradual de los despegues a medida que se recuperan las instalaciones afectadas, la normalización de la operación tomará tiempo y los efectos de la parada se sentirán durante las próximas horas.

Por eso, la Aerocivil insiste en que los pasajeros con vuelos entre Colombia y Estados Unidos verifiquen el estado de su itinerario directamente con la aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto, pues persisten demoras y reprogramaciones mientras se normaliza la operación.

Durante la restricción, los vuelos nacionales e internacionales hacia otros destinos operaron con normalidad y solo se vieron afectados los itinerarios con origen o destino en Estados Unidos. La entidad aseguró, además, que realiza un monitoreo constante en coordinación con los operadores aéreos y las autoridades internacionales «para mitigar el impacto en los viajeros y garantizar la seguridad y fluidez de las operaciones una vez se levante la restricción».

Así fue el paro nacional de vuelos en Estados Unidos

La detención en tierra, una medida poco frecuente de alcance nacional, fue ordenada por la FAA cerca de las 4:00 p.m. por «circunstancias extraordinarias y razones de seguridad operacional», tras una falla de telecomunicaciones que afectó a varios Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta de ese país.

Según el comunicado oficial de la Aerocivil, la medida respondió a una orden del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC), consignada en el reporte ATCSCC Advisory 111 – National Ground Stop, que dispuso una detención en tierra de alcance nacional para todos los aeropuertos estadounidenses. La restricción rigió inicialmente desde las 3:53 p.m. y estaba prevista, en un primer momento, hasta las 11:00 p.m.

La medida mantuvo en tierra los despegues en todos los aeropuertos estadounidenses; solo algunos vuelos dentro de Alaska y Hawái, y algunos internacionales que salían del espacio aéreo estadounidense, fueron autorizados a despegar mientras rigió la restricción.

El impacto fue masivo: según el portal de seguimiento FlightAware, cerca de 5.000 vuelos fueron cancelados este viernes en Estados Unidos y más de 10.000 sufrieron retrasos, y ya se reportaban cerca de 800 cancelaciones para este sábado. Varias aerolíneas, como Delta y United, anunciaron exenciones para que los pasajeros afectados cambien sus vuelos sin costo adicional.

En la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el espacio aéreo reabrió a las 8:15 p.m., hora del este, aunque advirtió que la normalización será lenta y que los efectos de la parada se sentirán durante los próximos días. El funcionario relató que a las 3:36 p.m. se registró inestabilidad en el radar y las comunicaciones de los centros de control de tráfico aéreo de todo el país y que, ante datos inconsistentes, las autoridades ordenaron la detención en tierra, la más prolongada desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que la falla se deba a un ciberataque: «Hemos visto cero evidencia de que se trate de un ciberataque», afirmó, y aseguró que «nadie estuvo en riesgo en ningún momento».

Comunicado de la Aeronáutica Civil

Lea también: Estados Unidos reabrió su espacio aéreo tras paro nacional de vuelos; Casa Blanca descarta ciberataque

También te puede interesar: Aerocivil informa demoras y reprogramaciones en vuelos entre Colombia y Estados Unidos por falla de la FAA