Foto de archivo: National Security Agency, dominio público, vía Wikimedia Commons. Foto utilizada para ilustrar la nota.

Resumen: CNN informó que la red interna clasificada NSA Net presenta fallas. La agencia escalonó el ingreso de su personal y dispone de redes de respaldo para comunicaciones urgentes. Según las fuentes citadas por CNN, no hay indicios de ciberataque.

¡La tapa de la olla! La red clasificada de la NSA sufre fallas en Estados Unidos

La red interna clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) registra una interrupción, según informó CNN este martes 17 de noviembre, con base en seis personas familiarizadas con la situación. El sistema, conocido como NSA Net, permite que los empleados de la agencia intercambien información clasificada dentro de la institución.

La información fue divulgada por CNN en medio de las labores para establecer el alcance de la falla. De acuerdo con las fuentes consultadas por ese medio, hasta el momento no hay indicios de un ciberataque. La interrupción de una red de este tipo no equivale, por sí sola, a que los sistemas hayan sido vulnerados ni a una pérdida de todos los canales de comunicación del Gobierno estadounidense.

¿Qué se sabe de las fallas en NSA Net?

Según el reporte de CNN, la agencia dispuso llegadas escalonadas de su personal mientras trabaja para comprender la dimensión del problema. La información disponible se refiere a una herramienta de comunicaciones internas que maneja datos clasificados, no a una suspensión general de las telecomunicaciones de Estados Unidos.

CNN explicó que solicitó comentarios a la NSA. En la versión de su artículo consultada para esta nota no se incluía una respuesta de la agencia con una explicación definitiva de la causa, un balance detallado de las áreas afectadas o una hora de recuperación del servicio. Por ello, los detalles sobre el incidente se mantienen atribuidos al reporte del medio estadounidense.

La publicación de CNN en Instagram, que presentó inicialmente la información citando cinco personas, señaló que NSA Net estaba fuera de servicio. El artículo en su sitio web amplió a seis el número de personas consultadas. En ambos casos, el medio mantuvo la precisión de que sus fuentes no habían identificado indicios de un ataque informático.

Las comunicaciones urgentes cuentan con respaldo

Uno de los puntos que recoge CNN es la existencia de sistemas alternos y redes de respaldo para transmitir información de manera segura. Un funcionario estadounidense en ejercicio y un exfuncionario consultados por el medio indicaron que la falla de NSA Net no impediría comunicar inteligencia urgente al presidente Donald Trump durante su viaje por Asia a bordo del Air Force One.

Esos testimonios describen mecanismos de redundancia que permiten mantener canales de comunicación incluso cuando una de las redes presenta problemas. El reporte, por tanto, no plantea que el mandatario haya quedado incomunicado ni que todas las capacidades de la agencia se hayan detenido.

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Otra falla tecnológica, sin indicios de ciberataque

El incidente ocurre después de otras interrupciones tecnológicas que han afectado servicios en Estados Unidos. CNN recordó la suspensión de vuelos registrada el viernes por una falla en el sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA), así como los problemas de la semana anterior en productos de Microsoft, entre ellos Outlook y Teams.

El medio indicó que la FAA había localizado su problema en un enrutador en Arkansas. Sin embargo, la cercanía entre esos episodios no permite concluir que respondan a una misma causa: CNN señaló que no hay indicios de que las fallas de la NSA, la FAA o Microsoft hayan sido provocadas por un ciberataque.

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Por ahora, la información de CNN sitúa el foco en la interrupción de la red interna clasificada, las medidas adoptadas para el ingreso del personal y la disponibilidad de respaldos para las comunicaciones urgentes. La causa y el alcance final del problema siguen sin una explicación pública de la NSA en el reporte citado.

Foto de archivo de la sede de la NSA en Fort Meade, Maryland. National Security Agency, dominio público, vía Wikimedia Commons. Foto utilizada para ilustrar la nota.