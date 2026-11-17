Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales

Resumen: El NPS halló los restos de la avioneta desaparecida en el North Rim del Gran Cañón, en Arizona. Las tres personas a bordo murieron y la NTSB investiga las causas.

Hallan sin vida a los tres ocupantes de la avioneta desaparecida en el Gran Cañón, en Arizona

Minuto30.com .- La angustiosa búsqueda de una avioneta que desapareció en Arizona terminó con la peor noticia: las tres personas que viajaban a bordo murieron. Los restos de la aeronave fueron hallados en el borde norte del Parque Nacional del Gran Cañón, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).

De acuerdo con el comunicado oficial, el aparato y el campo de escombros fueron localizados por personal del NPS hacia las 10:15 de la mañana de este lunes 16 de noviembre, en la zona conocida como Basin, en el North Rim. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

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Así fue la alerta y la búsqueda

El Centro Regional de Comunicaciones del Gran Cañón recibió el reporte de una aeronave desaparecida, un Piper Comanche con tres ocupantes, a eso de las 11:30 de la noche del domingo 15 de noviembre. Su última ubicación conocida estaba en las inmediaciones del área de Basin, en el borde norte del cañón.

En la madrugada del lunes, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona hizo un rastreo aéreo con cámaras infrarrojas de visión frontal y equipos de visión nocturna. En las labores de búsqueda también participaron los equipos de búsqueda y rescate de los condados de Coconino y Kane, y el Centro de Coordinación de Rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Según el medio local Arizona Daily Press, el lugar del hallazgo queda al noroeste del sendero North Kaibab, en una zona remota de terreno escarpado y bosque denso, justo por fuera del área restringida al sobrevuelo del parque.

La investigación

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigará las causas del accidente, con el apoyo del NPS. Su vocero, Peter Knudson, identificó la aeronave como un Piper PA-24 y dijo que un investigador llegaría al sitio este martes 17 de noviembre. Los restos serán documentados y trasladados a otras instalaciones para el análisis, según reportó el diario The Arizona Republic (azcentral).

La NTSB evaluará al piloto, la aeronave y las condiciones en las que se realizó el vuelo, y revisará datos de la trayectoria, grabaciones de las comunicaciones con control de tránsito aéreo y videos de vigilancia disponibles. El organismo prevé publicar un informe preliminar en un plazo de 30 días; la causa probable y el informe final tardarían entre 12 y 24 meses. La Administración Federal de Aviación (FAA) también colaborará en el proceso.

Lo que dicen las autoridades

En una declaración del lunes, la FAA señaló que apoyará la investigación, aunque será la NTSB la que la lidere y la que entregue las actualizaciones. Para obtener información sobre las personas que iban a bordo, el organismo remitió a las autoridades locales. Por su parte, el NPS aclaró que, por ahora, no hay más información disponible.

Los reportes coinciden en que el vuelo había sido dado por desaparecido apenas unas horas antes del hallazgo, lo que movilizó en poco tiempo a equipos aéreos y terrestres en una zona de difícil acceso. Con el avance de las pesquisas se espera conocer la ruta que seguía la aeronave, el estado del tiempo y su historial de mantenimiento, datos que la NTSB incluye de manera habitual en sus análisis.

Identidades, sin confirmar

El NPS informó que los nombres de las tres personas que murieron no se divulgan por respeto a la privacidad de sus familias. Hasta el momento no hay información oficial sobre su identidad ni sobre el origen y el destino del vuelo, y la causa del accidente es desconocida.

El North Rim del Gran Cañón permanece cerrado a la mayoría de servicios para visitantes durante la temporada de invierno, aunque la zona sigue siendo accesible para quienes practican el senderismo de travesía.

La noticia fue publicada en las últimas horas por diversos medios de Estados Unidos y replicada por agencias internacionales, entre ellas Europa Press. Minuto30 seguirá atento a nuevos detalles de la investigación.

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