Resumen: Una fuerte turbulencia obligó a desviar a Miami un vuelo Medellín–Nueva York. Nueve personas resultaron afectadas y ocho fueron hospitalizadas.

¡Pánico en el aire! Turbulencia en vuelo Medellín–Nueva York deja ocho hospitalizados y obliga a aterrizar en Miami

Lo que debía ser un viaje hacia Nueva York terminó con un desvío de urgencia a Miami. En la madrugada de este viernes 9 de octubre, una fuerte turbulencia sacudió el vuelo de Avianca AV042, que había despegado de Medellín con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, y dejó ocho personas hospitalizadas.

Ante la situación, la tripulación alertó sobre el riesgo y decidió cambiar de rumbo. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami hacia las 3:30 a.m., donde ya lo esperaban equipos de emergencia.

Sobre lo ocurrido con el vuelo, la compañía explicó en un comunicado que se trató de una turbulencia imprevista. Según la aerolínea, el desvío se hizo como medida preventiva, de acuerdo con sus protocolos de seguridad, y la aeronave aterrizó sin problemas. También precisó que nueve personas resultaron afectadas, tres tripulantes de cabina y seis pasajeros, y que ocho de ellas debieron ser hospitalizadas.

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El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que varios pacientes sufrieron heridas. Aunque todavía no se conoce la gravedad de las lesiones, uno de ellos fue trasladado con alerta de trauma.

Para el resto de los pasajeros del vuelo de Avianca, la compañía aseguró que dispuso las medidas necesarias para que puedan continuar su viaje a Nueva York, con asistencia y acompañamiento permanente. También indicó que mantiene contacto con los pasajeros y tripulantes hospitalizados para conocer su evolución.

Por ahora, se esperan más detalles sobre lo ocurrido en el trayecto y sobre el estado de salud de los afectados.

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