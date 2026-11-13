¡Supercampeón! Estudiantes se quedó con la Supercopa Argentina en un alargue de infarto

Foto: Redes Sociales

Resumen: Estudiantes de La Plata venció 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue y se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 en Córdoba. Es su primera Supercopa y su sexto título desde 2023. Lucas Alario marcó el gol del título. El Pincha jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

De acuerdo con el registro oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 tras vencer 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en una final cambiante que recién se definió en el tiempo suplementario. El partido se jugó este jueves 12 de noviembre en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, la casa de Belgrano.

El Pincha abrió el marcador a los 9 minutos del segundo tiempo con la receta de la casa: córner desde la derecha de Tobio Burgos y frentazo del capitán Guido Carrillo para el 1-0. La ventaja creció cuando el propio Carrillo forzó la acción que terminó en el autogol de Iván Villalba para el 2-0. Todo parecía resuelto, pero cuando faltaban unos siete minutos para el pitazo final, la Lepra mendocina reaccionó: José Florentín descontó y el propio Villalba, redimido de su error en el otro arco, marcó el 2-2 que mandó la definición al alargue.

Ya en el tiempo suplementario apareció el hombre de los partidos grandes: Lucas Alario, exdelantero de River Plate y Colón, ganó de cabeza dentro del área y convirtió el gol del título, que desató el festejo de los hinchas platenses en Córdoba. Estudiantes, con Fernando Muslera como figura bajo los tres palos, defendió la ventaja hasta el final y levantó el trofeo.

El campeonato tuvo además un sabor especial para el entrenador Alexander «Cacique» Medina, que sumó su primer título al frente del club platense. El DT fue expulsado durante el partido por retener el balón y demorar el juego, pero terminó celebrando una consagración que calificó como necesaria para el plantel, la institución y los hinchas. «Es una gran sensación de felicidad», expresó tras el partido.

Se trata de la primera Supercopa Argentina en la historia del Pincha y de su sexto título desde 2023, en la etapa más exitosa del club en décadas. Sobre el total histórico hay dos conteos: la prensa argentina (La Nación, Clarín, TN) registra este como el título oficial número 20 de Estudiantes, incluidos los de la era amateur, con lo que supera a Vélez Sarsfield (19) en la tabla histórica; el club, que cuenta solo la era profesional, lo celebró como su estrella número 17.

El alborotado calendario del fútbol argentino impuso en 2026 una final entre dos campeones de 2025. Estudiantes llegó como campeón del Trofeo de Campeones, mientras que Independiente Rivadavia consiguió su boleto gracias a su histórica conquista de la Copa Argentina, el primer título de su historia. Para el Pincha la noche fue también revancha: en la edición 2023 de la Supercopa, jugada en marzo de 2024 igualmente en Córdoba, había perdido el trofeo frente a River Plate por 1-2 con un gol agónico de Rodrigo Aliendro.

La Supercopa Argentina se juega desde 2012 —el primer ganador fue Arsenal de Sarandí— y enfrenta al campeón del Trofeo de Campeones con el ganador de la Copa Argentina. Con esta corona, Estudiantes aseguró además un cupo en la Recopa de Campeones 2027.

Independiente Rivadavia, que dejó una imagen digna en su primera final nacional, terminó séptimo en su zona del Torneo Clausura y ahora proyecta los playoffs, donde enfrentará a Boca Juniors en la Bombonera.

El título local llega como combustible para el desafío más importante de la temporada: el sábado 28 de noviembre, Estudiantes enfrentará a Palmeiras de Brasil en la final de la Copa Libertadores, en Montevideo, con la ilusión de sumar una nueva copa internacional a sus vitrinas.

Lea también: ¡Maracanazo del Pincha! Estudiantes sacó a Flamengo en penales y jugará la final de la Libertadores

También te puede interesar: ¡Vía libre para el Pincha! La CONMEBOL rechazó el reclamo de Flamengo por Marcos Rojo

https://www.instagram.com/p/Dfqezogli3B/