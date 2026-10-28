¡Vía libre para el Pincha! La CONMEBOL rechazó el reclamo de Flamengo por Marcos Rojo

Resumen: Resumen: La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL rechazó íntegramente la protesta de Flamengo por la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de vuelta de la Libertadores 2026 y también negó las medidas cautelares. Estudiantes de La Plata mantiene su lugar en la final contra Palmeiras, el 28 de noviembre en Montevideo. El caso aún puede llegar a la Comisión de Apelaciones y el TAS juzgará el fondo el 12 de noviembre.

Estudiantes de La Plata confirmó que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL rechazó de manera íntegra la protesta que presentó Flamengo por la supuesta alineación indebida del defensor Marcos Rojo en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026. Con esa decisión, el equipo argentino mantiene su lugar en la gran final del torneo.

Foto: Estudiantes de La Plata

El club platense informó el fallo en un comunicado en el que señaló que el organismo sudamericano también rechazó la solicitud de medidas cautelares que había hecho el conjunto brasileño. «¡Nos vemos el 28, familia!», cerró el mensaje, en referencia a la final del 28 de noviembre.

Lo que resolvió la CONMEBOL

Según la resolución publicada por la CONMEBOL, la Comisión Disciplinaria decidió rechazar íntegramente la protesta que Flamengo presentó el 23 de octubre de 2026. El reclamo se refería a la alineación de Faustino Marcos Alberto Rojo en el partido de vuelta de la semifinal, disputado el 22 de octubre entre Flamengo y Estudiantes en el estadio Maracaná, y que terminó 0-0 antes de que el conjunto argentino se impusiera 3-2 en los penales.

El segundo punto de la resolución rechaza la solicitud de medidas cautelares formulada por el club brasileño. El tercero ordena notificar la decisión a Estudiantes de La Plata, al jugador y a Flamengo.

La decisión todavía puede ser objetada. De acuerdo con el texto del organismo, cabe un recurso ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL dentro de los siete días corridos posteriores a la notificación de los fundamentos del fallo, y la presentación exige el pago de una cuota de apelación de 3.000 dólares.

El antecedente: la medida cautelar del TAS

El caso de Rojo se originó semanas antes del partido. Según el relato que hizo público Flamengo, el 9 de octubre Estudiantes pidió a la CONMEBOL incluir al defensor en su lista para la semifinal, en reemplazo de un jugador lesionado. El club brasileño sostiene que el período de inscripciones en Argentina estaba cerrado desde el 2 de septiembre y que Rojo había jugado partidos oficiales con Racing hasta el 27 de septiembre.

Siempre de acuerdo con esa versión, la CONMEBOL consultó a la FIFA y rechazó la sustitución el 14 de octubre, decisión que mantuvo al día siguiente. Estudiantes, por su parte, aseguró en un comunicado del 15 de octubre que el registro del futbolista se hizo «en un todo de acuerdo con la normativa vigente».

El club argentino acudió entonces al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que el 21 de octubre autorizó de manera provisional la participación de Rojo. Esa orden cautelar le permitió jugar como titular en el Maracaná, donde estuvo en cancha hasta el minuto 30 del segundo tiempo. Después del partido, Flamengo presentó el reclamo formal y pidió que se resolviera antes de la final.

Medios brasileños explican que el tribunal disciplinario de la CONMEBOL tuvo en cuenta que, con la medida cautelar del TAS vigente, Rojo estaba habilitado en el momento del encuentro. Por eso, indican, no correspondía aplicar la sanción de dar el partido por perdido 3-0 que prevé el reglamento para los casos de alineación indebida.

Aun así, el proceso en el TAS sigue abierto. Según la prensa brasileña, ese tribunal juzgará el fondo de la apelación de Estudiantes el próximo 12 de noviembre, y allí se definirá si la inscripción de Rojo era regular para los partidos que siguen.

La final ya tiene fecha y sede

Con el reclamo desestimado, queda ratificada la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras. Se jugará el sábado 28 de noviembre, a partido único, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Será la sexta final de Libertadores para el «Pincha» y la primera desde 2009, cuando conquistó su cuarto título. El equipo dirigido por Alexander «Cacique» Medina llegó hasta ahí tras eliminar al vigente campeón en el Maracaná, en una noche en la que el arquero uruguayo Fernando Muslera fue figura en la tanda de penales.

La definición tendrá además sabor colombiano. Jhon Arias jugará por Palmeiras, mientras que Edwuin Cetré y Miguel Monsalve harán parte de Estudiantes, que ahora podrá preparar el partido decisivo sin la incertidumbre de la protesta de Flamengo sobre su semifinal.

Mientras Flamengo evalúa si acude a la Comisión de Apelaciones, en La Plata la prioridad es el viaje a Montevideo. Para los hinchas del Pincha, el fallo despeja una duda que duró casi una semana, desde la noche en la que el equipo se metió en la final con diez hombres en la cancha y un portero inspirado.

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