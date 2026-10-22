¡Maracanazo del Pincha! Estudiantes sacó a Flamengo en penales y jugará la final de la Libertadores

Resumen: Resumen: Estudiantes de La Plata eliminó a Flamengo en penales (3-2) tras el 0-0 en el Maracaná, con Fernando Muslera atajando tres cobros, y jugará la final de la Copa Libertadores 2026 contra Palmeiras el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. El Pincha aguantó con diez jugadores desde el minuto 49. En la final habrá presencia colombiana: Jhon Arias por Palmeiras y Edwuin Cetré y Miguel Monsalve por Estudiantes.

¡Golpe histórico en el Maracaná! Estudiantes de La Plata se clasificó este jueves a la final de la Copa Libertadores 2026 tras empatar 0-0 con Flamengo, el vigente campeón, e imponerse 3-2 en la tanda de penales, en una noche en la que el arquero uruguayo Fernando Muslera se convirtió en el gran héroe de la clasificación argentina.

El «Pincha», dirigido por Alexander «Cacique» Medina, jugará su sexta final de la Copa Libertadores, la primera desde 2009, cuando levantó su cuarto título. El rival será Palmeiras, que el miércoles eliminó a Fluminense también por penales. La gran definición se jugará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, a partido único.

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Un partido de enorme sacrificio

Lejos de achicarse en el templo del fútbol brasileño, Estudiantes tuvo las dos ocasiones más claras del primer tiempo. Marcos Rojo estuvo a punto de abrir el marcador con un remate en el área chica que el arquero Agustín Rossi sacó de manera sensacional, y poco después un disparo de Baltasar Rodríguez, desviado por Rossi, se estrelló en el palo. Flamengo apenas inquietó con un centro de Lucas Paquetá que paseó por el área y un remate desviado de Pedro, mientras en las tribunas ya se escuchaban silbidos contra el equipo local.

El panorama cambió al inicio del segundo tiempo. A los 49 minutos, Baltasar Rodríguez vio la segunda tarjeta amarilla por cortar un avance de Samuel Lino y dejó a Estudiantes con diez hombres durante todo el complemento. Desde ahí, Flamengo volcó el campo y solo atacó el equipo brasileño, pero el Pincha no perdió la compostura: con oficio, cambios que le dieron oxígeno y un Muslera seguro, sostuvo el 0-0. La más clara del local fue un cabezazo a bocajarro de Gonzalo Plata, recién ingresado, que estuvo cerca de definir la serie. El colombiano Jorge Carrascal fue titular en el Mengao y salió sustituido a los 63 minutos.

Muslera, el héroe de la tanda

Con el 0-0 en los 90 minutos, la clasificación se definió desde los doce pasos, y allí apareció la figura de Fernando Muslera. El arquero uruguayo, de 40 años, atajó tres remates y le dio a Estudiantes una de las noches más gloriosas de su historia reciente.

Giorgian de Arrascaeta abrió la serie para Flamengo y José Sosa igualó por Estudiantes. Luego Muslera le tapó el cobro a Jorginho. En el turno del Pincha, el colombiano Edwuin Cetré se resbaló en la ejecución, impactó el balón con los dos pies y, en la repetición ordenada por el árbitro, envió su remate por encima del travesaño. Muslera volvió a vestirse de héroe al detenerle el disparo a Lucas Paquetá, y Eros Mancuso puso adelante al visitante. Leo Pereira empató la serie para el Mengao, pero Tiago Palacios convirtió el 3-2 y, en el cobro decisivo, Muslera le atajó a Bruno Henrique para desatar la locura de los hinchas argentinos en las tribunas del Maracaná.

El árbitro del compromiso fue el uruguayo Gustavo Tejera.

Una final con acento colombiano

La definición de Montevideo tendrá presencia cafetera garantizada. Por el lado de Palmeiras juega el colombiano Jhon Arias, una de las figuras del equipo de Abel Ferreira, mientras que en Estudiantes están Edwuin Cetré y Miguel Monsalve. Es decir, haya un campeón argentino o brasileño, un jugador colombiano levantará la «Gloria Eterna» en el Centenario.

Estudiantes buscará su quinta corona de América: fue campeón en 1968, 1969, 1970 y 2009. Palmeiras, que disputará su segunda final consecutiva tras perder la de 2025 precisamente contra Flamengo, aspira a su cuarto título después de los logrados en 1999, 2020 y 2021. El estadio Centenario ya fue escenario de una definición entre estos dos países: en 2021, el Verdao venció allí 2-1 a Flamengo en la prórroga.

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El camino de Estudiantes hasta la final fue de menos a más: segundo de su grupo detrás de Flamengo, eliminó a Corinthians en los cuartos de final y dejó en el camino al campeón en su propio estadio. Palmeiras, por su parte, superó a Cerro Porteño en octavos, a Liga de Quito en cuartos y a Fluminense en semifinales, las dos últimas series definidas por penales.

La gran cita es el sábado 28 de noviembre en Montevideo. El horario oficial del partido aún no ha sido confirmado por la Conmebol.