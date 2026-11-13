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    Las cuentas de los seis equipos que buscan tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

    Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta se juegan tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Estas son sus cuentas del sábado.

    Publicado por: SoloDuque

    Balón de la Liga BetPlay sobre el césped
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    Las cuentas de los seis equipos que buscan tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

    Resumen: Seis equipos pelean tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II en la fecha 19 del sábado 14 de noviembre. Estas son las cuentas de Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta, según la Liga BetPlay Dimayor.

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    Minuto30.com .- A una sola fecha del cierre de la fase regular de la Liga BetPlay 2026-II, seis equipos se juegan tres cupos para los cuadrangulares semifinales: Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo. La Liga BetPlay Dimayor publicó las cuentas de cada uno, y estas son sus opciones.

    La jornada final se juega el sábado 14 de noviembre, a las 3:30 p. m., con los partidos decisivos en simultáneo, y el sorteo de los grupos se hará ese mismo día, a las 5:50 p. m. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe ya tienen su plaza asegurada. Así quedó la tabla en la fecha 18: Así está la tabla de la Liga BetPlay a falta de una fecha.

    Medellín, con ventaja

    El Independiente Medellín tiene 29 puntos y visita a Águilas Doradas. Si gana o empata, clasifica sin depender de nadie. Si pierde, necesita que al menos uno de Once Caldas, Tolima o Millonarios no gane, y la diferencia de gol cuenta como primer criterio de desempate.

    Millonarios depende de sí mismo

    Millonarios, con 27 puntos, recibe a Alianza FC en El Campín. Si gana, clasifica sin mirar otros resultados. Si empata, queda con 28 y pasa si al menos uno de Once Caldas o Tolima no gana. Si pierde, se queda en 27 y su clasificación depende de otros resultados y de la diferencia de gol.

    Cuentas de Independiente Medellín para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Cuentas de Millonarios para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

    Once Caldas, ante el líder

    Once Caldas también suma 27 y visita al Atlético Nacional. Si gana, clasifica. Si empata, necesita que Tolima no gane y que Águilas no golee a Medellín. Si pierde, tiene que esperar que Tolima y Águilas no ganen.

    Tolima, obligado a ganar

    El Deportes Tolima tiene 26 puntos y visita al Deportivo Cali. Si gana, clasifica siempre que Once Caldas o Millonarios no ganen. Si empata, requiere que Once Caldas pierda por goleada y que Águilas no gane. Si pierde, queda eliminado.

    Cuentas de Once Caldas para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Cuentas del Deportes Tolima para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

    Águilas y Cúcuta, casi sin margen

    Águilas Doradas suma 25 puntos y recibe al Medellín. Solo le sirve ganar: llegaría a 28 y necesitaría que al menos dos de Millonarios, Once Caldas y Tolima no ganen, en un cálculo en el que también cuenta la diferencia de gol. Si empata o pierde, queda eliminado.

    Cúcuta Deportivo tiene 24 puntos y recibe a Jaguares. Para clasificar debe ganar por más de 10 goles y esperar que Millonarios, Once Caldas, Tolima y Águilas no ganen. Si empata o pierde, queda eliminado.

    Cuentas de Águilas Doradas para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Cuentas de Cúcuta Deportivo para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay

    Aclaración: en las gráficas, la condición de Millonarios cuando empata dice que Once Caldas y Tolima no ganen, y la de Águilas Doradas dice que Millonarios, Once Caldas o Tolima no ganen. Según las cuentas publicadas por Win Sports, El Deportivo y Factor Partido, a Millonarios le basta con que uno de los dos no gane, y Águilas necesita que al menos dos de los tres no ganen.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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