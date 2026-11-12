América perdería tres puntos por fallo del TAS y conservaría el empate con Santa Fe, según medios

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Resumen: Semana y El Tiempo reportan que América de Cali perdería tres puntos frente a Internacional de Bogotá por el caso de Yhormar Hurtado, pero conservaría el empate con Santa Fe. Según esas cuentas, pasaría de 36 a 33 unidades y quedaría detrás de Nacional y Deportivo Cali. El reporte se diferencia del escenario previo de cuatro puntos en disputa.

Minuto30.com .- El América de Cali perdería tres puntos por el caso de Yhormar Hurtado, según la información publicada este jueves 12 de noviembre por Semana y El Tiempo sobre una decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Los reportes coinciden en que el resultado frente a Internacional de Bogotá cambiaría, mientras se conservaría el empate conseguido ante Independiente Santa Fe.

La novedad modifica el escenario que se había planteado antes del pronunciamiento: no se trataría de una pérdida de cuatro unidades por los dos compromisos, sino de tres correspondientes al encuentro con Internacional. Esa diferencia es importante para entender las cuentas del conjunto escarlata en la recta final de la Liga BetPlay 2026-II.

América pasaría de 36 a 33 puntos

De acuerdo con Semana, América tenía 36 puntos antes de la decisión reportada. Con el descuento de tres unidades, quedaría con 33 puntos y bajaría al tercer lugar, por detrás de Atlético Nacional y Deportivo Cali. El medio señala que el equipo azucarero pasaría a ocupar la segunda posición.

El efecto deportivo estaría en la pelea por terminar entre los dos primeros de la fase regular y obtener la ventaja conocida como punto invisible en los cuadrangulares. Por eso, aunque el debate empezó con la elegibilidad de un jugador, sus consecuencias alcanzarían la ubicación de los equipos antes de la fecha 19.

Estas cuentas corresponden al escenario descrito por los medios citados. No equivalen a una reproducción del documento del TAS ni a una tabla completa difundida por el organizador del campeonato. Tampoco significan que ya estén definidos los grupos de la siguiente fase o el reparto de los cupos internacionales.

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El empate con Santa Fe se mantendría

El Tiempo informó que América conservará el punto obtenido frente a Independiente Santa Fe. Semana también recoge esa versión y señala que el reclamo del equipo cardenal no habría prosperado. Por lo tanto, no corresponde trasladar a esta noticia las proyecciones previas que sumaban dos puntos adicionales para el conjunto bogotano.

Antes de conocerse los reportes del fallo, se calculaba una eventual pérdida de cuatro puntos para América: tres de una victoria y uno de un empate. Ese era un escenario condicionado a que prosperaran las dos reclamaciones. La información divulgada este jueves distingue los efectos de cada partido y reduce a tres el descuento reportado.

Semana atribuye la primera información al periodista Steven Arce y añade que una fuente de Santa Fe consultada por ese medio dijo no conocer el fallo. Esa precisión forma parte del alcance de lo publicado: el resultado informado no debe confundirse con una explicación detallada de los fundamentos jurídicos del tribunal.

¿Por qué se discutía la participación de Hurtado?

La controversia se originó por la actuación del lateral con Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y América de Cali durante 2026. Los clubes reclamantes cuestionaron su participación con un tercer equipo y alegaron una presunta infracción de las reglas de elegibilidad.

Según los antecedentes recogidos por Semana, la autoridad disciplinaria nacional declaró al futbolista inelegible para disputar partidos oficiales organizados por la Dimayor durante el resto de 2026. Hasta antes de la decisión ahora reportada, esa medida sobre el jugador no había supuesto la pérdida de los puntos obtenidos por América.

En ese proceso también hubo clubes que desistieron de acudir hasta el final a la instancia internacional. Boyacá Chicó anunció en octubre su retiro de la apelación y explicó que, incluso si recibía los puntos reclamados, no lograría evitar el descenso. La controversia sobre la elegibilidad y el resultado de cada recurso son asuntos distintos: la retirada de un demandante no resuelve automáticamente las reclamaciones de los demás.

Con la información conocida este jueves, el cambio reportado se concentra en el partido con Internacional de Bogotá. El empate frente a Santa Fe seguiría vigente y las cuentas de América se ajustarían a 33 puntos, no a los 32 que se mencionaban en las hipótesis anteriores.

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