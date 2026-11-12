Néstor Lorenzo habla sobre Jhon Jáder Durán: ¿está próximo a regresar a la Sele?

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Resumen: Resumen: Néstor Lorenzo confirmó en rueda de prensa en Cali que Jhon Jáder Durán sigue «bloqueado» en los listados preliminares de la Selección Colombia, pese a no ser convocado desde junio de 2025. El técnico citó a Luis Javier Suárez, Daniel Mosquera y Camilo Durán como delanteros para los amistosos contra Chile y aclaró que ningún jugador está por fuera del proceso. Durán, hoy en el Benfica, seguirá en observación y su regreso dependerá de su rendimiento.

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló este jueves en rueda de prensa en Cali, en la previa de los amistosos contra Chile, y aclaró el panorama de Jhon Jáder Durán: el delantero antioqueño sigue en los listados preliminares del cuerpo técnico, aunque no es convocado desde junio de 2025.

La nueva ausencia del atacante del Benfica de Portugal en esta fecha FIFA volvió a despertar preguntas sobre su futuro con la Tricolor. Lorenzo respondió sin rodeos y dejó claro que las puertas de la Selección no están cerradas para el atacante.

«Estamos llamando muchachos que están en la órbita, que están haciendo las cosas en sus clubes y a ver si aprovechan la oportunidad por el momento que están pasando. Ninguno está afuera de los que estuvieron en el Mundial y de los que no estuvieron en el Mundial. En la lista siempre están bloqueados (Jhon) Córdoba, (Jhon) Durán y (Kevin) Viveros mismo», declaró el entrenador argentino.

Con esa respuesta, el seleccionador confirmó que Durán continúa dentro de las alternativas del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales y descartó que exista una exclusión definitiva de su proceso deportivo.

Los delanteros elegidos para enfrentar a Chile

Mientras Durán espera una nueva oportunidad, el cuerpo técnico citó para los amistosos contra el seleccionado chileno a otros tres atacantes: Luis Javier Suárez (Sporting de Portugal), Daniel Mosquera (Hellas Verona de Italia) y Camilo Durán (Celtic de Escocia).

De acuerdo con lo expuesto por Lorenzo, estos futbolistas fueron llamados para mostrar sus condiciones en el terreno de juego y competir por un puesto en las futuras citaciones, aprovechando el buen momento que atraviesan en sus respectivos clubes.

Colombia enfrentará a Chile este viernes en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en el primero de dos amistosos ante el mismo rival en esta fecha FIFA, partidos que el cuerpo técnico aprovechará para seguir probando jugadores de cara a las próximas Eliminatorias.

Un año y medio por fuera de las convocatorias

La última participación de Jhon Jáder Durán con la Selección Colombia fue en junio de 2025, en el partido contra Perú en Barranquilla por las Eliminatorias al Mundial 2026. Desde entonces no ha vuelto a ser citado, una ausencia prolongada que alimentó versiones sobre un presunto distanciamiento con el cuerpo técnico.

Esas versiones, que incluyeron rumores nunca confirmados de una supuesta discusión en el camerino, fueron desmentidas por el propio Lorenzo en su momento: «Jhon Jáder nunca tuvo un problema conmigo personalmente, como se dijo, es todo mentira», afirmó el entrenador en declaraciones anteriores.

Esta vez el seleccionador no profundizó en esas versiones ni fijó un plazo para un eventual retorno, pero sus declaraciones confirman que el delantero permanece en observación y que su regreso dependerá de su rendimiento deportivo y de las decisiones técnicas para las próximas fechas FIFA.

El presente de Durán en el Benfica

El atacante, formado en las divisiones menores del Envigado y debutante en el fútbol profesional con apenas 15 años, fichó por el Benfica en el mercado de julio de 2026 y en Portugal ha recuperado minutos y protagonismo, con actuaciones destacadas que lo mantienen en el radar del cuerpo técnico.

Su recorrido ha sido movido en los últimos dos años: salió del Aston Villa al Al Nassr de Arabia Saudita a comienzos de 2025, seis meses después fue cedido al Fenerbahçe de Turquía y a comienzos de 2026 fue transferido al Zenit de Rusia, antes de recalar en el Benfica.

Lorenzo, que dirige su segundo ciclo al frente de la Tricolor tras el Mundial de 2026, ha insistido en que la observación de los jugadores es permanente y que la competencia por los puestos de ataque sigue abierta de cara a los compromisos que vienen.

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