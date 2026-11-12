Scaloni renueva con Argentina hasta 2030 y dirigirá su tercer Mundial

Resumen: La AFA anunció la renovación de Lionel Scaloni como técnico de la selección de Argentina hasta 2030. Dirigirá su tercer Mundial. Pablo Aimar continúa en el cuerpo técnico y Walter Samuel se va para iniciar su carrera como entrenador principal. Scaloni dijo que se dará oportunidad a los jóvenes en el nuevo ciclo sin Messi.

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección de Argentina hasta 2030. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este jueves la renovación del contrato del técnico campeón del mundo en Catar 2022 y subcampeón en 2026, en una conferencia de prensa realizada en el predio de selecciones nacionales, en Ezeiza.

El vínculo del entrenador, de 48 años, vencía en diciembre de este año. El nuevo acuerdo cubre el período 2027-2030, de modo que Scaloni podrá dirigir su tercer Mundial con la Albiceleste, algo que ningún otro técnico en la historia del equipo ha logrado.

La AFA confirmó la noticia también en sus redes sociales con una imagen del técnico firmando el documento y el mensaje «Scaloni 2027-2030».

Foto: Instagram @afaseleccion

«Hemos llegado a un acuerdo rápidamente»

Scaloni explicó que la decisión se tomó después de analizarla con su cuerpo técnico. «Después de pensarlo bien y charlarlo con el cuerpo técnico decidimos que lo mejor es continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente», dijo el entrenador.

El técnico agradeció al presidente de la AFA y a la institución por el respaldo, y habló del momento personal que atraviesa. «Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión y con las mismas ganas de siempre, porque si no es imposible estar acá», afirmó.

Hace unos días Scaloni atravesó un duelo familiar por la muerte de su madre, Eulalia Marzetti, a los 74 años.

Lea también: Duelo para Lionel Scaloni: murió su madre, Eulalia Marzetti, a los 74 años

Tapia: «Scaloni dirigirá tres Mundiales»

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, calificó el anuncio como importante para la institución y para todos los argentinos. «Vamos a anunciar oficialmente la renovación de Lionel Scaloni y de su cuerpo técnico para el periodo hasta el 2030. Por sobre todas las cosas, son ocho años más cuatro más. Se va a convertir en el técnico con más Mundiales. Bilardo dos. Menotti dos. Scaloni dirigirá tres», señaló.

Tapia agregó que la continuidad representa «un proyecto unitario» y que las expectativas se mantienen, aunque reconoció que el equipo viene de una época «algo anormal» porque venía ganando. «Hay que seguir preparando a jóvenes y defenderla de la mejor manera», sostuvo.

Aimar sigue; Walter Samuel se va

La renovación incluye al cuerpo técnico que acompaña a Scaloni, entre ellos Pablo Aimar. Quien no continuará es Walter Samuel, que iniciará su carrera como entrenador principal.

«En principio Walter, como nos había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo y le deseo lo mejor. Fue parte importantísima de este cuerpo técnico. Es justo que pueda empezar su camino. Va a estar estos dos partidos con nosotros», explicó Scaloni.

Un nuevo ciclo sin Messi

La continuidad del entrenador llega en un escenario inédito para la selección, que por primera vez piensa su futuro sin Lionel Messi tras su retiro. Scaloni dijo que a partir de ahora comienza un momento importante del proceso, en el que se dará oportunidad a los jóvenes que vienen empujando desde atrás.

«Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos con un potencial enorme, pero quizás todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Otamendi, Di María u otros», dijo el técnico.

Sobre la primera convocatoria sin Messi, Scaloni reflexionó: «Con Leo Messi no hablé y espero que esté contento que pueda seguir. Él es irreemplazable y no hay manera de intentar jugar igual sin él, porque no era solo adentro de la cancha sino lo que generaba en sus compañeros. Ahora intentaremos mantener un nivel de juego similar con diferentes alternativas. Fue difícil dar una lista sin que esté su nombre. Argentina y la Selección sigue».

Camiseta 10 y partido ante Uruguay

El técnico también habló de la camiseta número 10, que dejó Messi. Aseguró que en el amistoso de este viernes ante Uruguay no se la entregarán a nadie y que no tienen pensado a quién dársela hasta que sea obligatoria. «No es algo especialmente importante, pero aquel día que decidamos será para el resto del ciclo al jugador que pueda quedársela», precisó.

Sobre la situación del arquero Emiliano «Dibu» Martínez, Scaloni indicó que pudo entrenarse normalmente en todas las prácticas, pero que un partido exigente como el de este viernes es otra cosa. La decisión se tomará después de la última práctica. Si juega Martínez, será el capitán; si no, la cinta será para Gerónimo Rulli.

Ocho años en el cargo

Scaloni asumió de manera interina la selección en 2018, tras la salida de Jorge Sampaoli, y fue confirmado en el cargo por los resultados. Es el técnico más ganador de la historia de la Albiceleste a nivel selecciones. Con la renovación sumará cuatro años más a los ocho que lleva dirigiendo al equipo.

También te puede interesar: Scaloni pensaba en «dar espacio a los jóvenes» cuando dudó de continuar como seleccionador

Ver la publicación original de la AFA en Instagram