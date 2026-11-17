La subteniente María Camila fue secuestrada en Saravena, Arauca. Foto de archivo.

Resumen: El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció tras la petición colombiana de apoyo por el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja. Defendió la cooperación contra los grupos criminales que operan en las fronteras. No anunció una liberación ni confirmó un operativo de rescate. La oficial fue secuestrada el 4 de noviembre en Saravena y su ubicación no está confirmada públicamente.

El caso de la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN en Saravena, Arauca, motivó un pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos el martes 17 de noviembre de 2026. La entidad defendió la cooperación para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a través de las fronteras, después de la solicitud de apoyo de inteligencia presentada por el Gobierno colombiano.

La respuesta fue enviada a Noticias RCN, que consultó a Washington por la petición colombiana. El mensaje se refiere a la amenaza del narcotráfico, el crimen y el terrorismo, y plantea el trabajo entre países como vía para enfrentarla. No constituye un anuncio de liberación de la oficial ni la confirmación de un operativo de rescate.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre la subteniente María Camila Pantoja?

La dependencia encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que no es sostenible que organizaciones vinculadas con esas actividades operen desde el territorio de otro país y amenacen a otras personas. En ese contexto, expresó su intención de actuar mediante la cooperación regional.

El pronunciamiento se produce luego de que las autoridades colombianas pidieran respaldo para avanzar en la búsqueda de Pantoja Hernández. Entre las gestiones mencionadas está la solicitud del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, al Gobierno estadounidense para facilitar contactos con Venezuela y fortalecer las labores de inteligencia en la frontera.

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Aunque existe preocupación por un posible traslado de la militar al vecino país, no hay confirmación oficial de que esté en Venezuela. Esa posibilidad debe distinguirse de la información comprobada sobre su secuestro en Arauca y de las gestiones diplomáticas que se adelantan para encontrarla.

La comunicación estadounidense también advierte que enfrentar a estas estructuras tomará tiempo. Por ahora, el alcance del mensaje es una posición de cooperación frente a la amenaza de los grupos armados, sin que se hayan hecho públicos detalles de una intervención específica para recuperar a la oficial.

El secuestro ocurrió el 4 de noviembre en Saravena

La subteniente María Camila Pantoja, integrante del Grupo de Caballería Mediano N.° 18 del Ejército Nacional, fue secuestrada el 4 de noviembre de 2026 en el casco urbano de Saravena. La oficial se encontraba de civil cuando fue interceptada por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

Después del hecho, el ELN reconoció que la tenía en su poder. Las Fuerzas Militares desplegaron acciones terrestres, aéreas y fluviales para establecer su paradero y evitar que fuera trasladada fuera del país. La Gobernación de Arauca ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicarla.

Como parte de los antecedentes del caso, el 12 de noviembre se entregaron a una comisión humanitaria una carta y un video como prueba de supervivencia. En el material, divulgado al día siguiente, la militar manifestó que se encontraba bien de salud y pidió que su regreso se buscara mediante una salida humanitaria.

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La familia insiste en su liberación

En esa grabación, Pantoja solicitó evitar un rescate militar que pudiera poner en riesgo su vida y envió mensajes a sus padres y hermanos. Su petición forma parte del contexto humanitario que rodea las gestiones por su libertad, mientras las autoridades mantienen la búsqueda.

El 15 de noviembre, su padre, el coronel retirado Bernardo Pantoja, participó en una eucaristía en la Catedral Castrense Jesucristo Redentor, en Bogotá. Durante la ceremonia ofreció ocupar el lugar de su hija si con ello lograba que regresara a casa e insistió en que no debe ser utilizada como instrumento de negociación política.

La familia reclama la liberación inmediata e incondicional de la subteniente María Camila Pantoja. El pronunciamiento conocido desde Washington se suma a las gestiones del caso, pero no modifica la situación informada de la oficial: continúa secuestrada y su ubicación no ha sido confirmada públicamente.