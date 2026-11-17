Foto: Ejército Nacional

Resumen: El Ejército informó la destrucción controlada de 60 kilos de explosivos con activación temporizada dentro de un vehículo en la vía El Espinal-Flandes. La intervención estuvo a cargo del Grupo MARTE, con apoyo de la Sexta Brigada y en coordinación con la Policía. El nuevo balance da un desenlace a la alerta que había sido reportada durante la mañana. Medios regionales indicaron que el taxi estaba cerca del peaje y que el procedimiento no dejó lesionados. No se atribuyó el hecho a una organización específica.

La alerta por un vehículo sospechoso en la vía El Espinal-Flandes terminó con la destrucción controlada de 60 kilos de explosivos. La Quinta División del Ejército Nacional informó este martes 17 de noviembre que sus especialistas neutralizaron el artefacto, que estaba dentro de un automotor y tenía un sistema de activación temporizado.

El nuevo reporte da un desenlace al procedimiento que había movilizado a unidades militares y de Policía en este corredor del Tolima. Durante la mañana, la información disponible se refería a un elemento sospechoso y al despliegue de personal especializado para revisar el vehículo. Ahora, la institución confirmó la presencia del material explosivo y su destrucción.

La operación estuvo a cargo de soldados del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE), con apoyo del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, de la Sexta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional. El Ejército señaló que la intervención permitió proteger a los viajeros y a los habitantes del sector.

Foto: Ejército Nacional

Un artefacto con activación temporizada

Según la Quinta División, los especialistas emplearon una carga disruptiva para realizar la destrucción controlada de los explosivos. El balance militar precisó que el artefacto contaba con un mecanismo de activación por tiempo y se encontraba en el interior del vehículo ubicado en la carretera que comunica a El Espinal con Flandes.

La confirmación cambia el panorama que se conocía al comienzo de la jornada: no se trataba únicamente de una inspección preventiva a un objeto cuya naturaleza estaba por establecerse. El procedimiento concluyó con la neutralización de una carga que, de acuerdo con el reporte de la institución, alcanzaba los 60 kilogramos.

El anuncio del Ejército se concentró en el resultado de la intervención y en las unidades que participaron. No identificó a los responsables de instalar el artefacto ni atribuyó el hecho a una organización armada específica. Tampoco detalló en ese pronunciamiento qué objetivo buscaban quienes dejaron el material dentro del automotor.

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Foto: Ejército Nacional

El taxi estaba cerca del peaje

De acuerdo con los reportes de medios regionales, el automotor era un taxi que permanecía abandonado en inmediaciones del peaje. Esa situación llevó a adoptar medidas preventivas en la vía mientras avanzaban la inspección y las labores de los equipos antiexplosivos, con afectaciones para quienes se movilizaban por el sector.

Ecos del Combeima informó que hubo un cierre preventivo del corredor y desvíos por vías veredales durante la atención de la emergencia. El medio regional también reportó que el procedimiento de destrucción no dejó personas lesionadas y que hacia el mediodía se dieron por superadas las alertas relacionadas con el vehículo.

Sobre lo ocurrido antes del hallazgo, circulan versiones preliminares según las cuales el taxi habría sido hurtado durante la madrugada. Ese dato fue recogido por medios de la región, pero no formó parte del balance de destrucción divulgado por la Quinta División. Las circunstancias en las que el vehículo llegó al lugar siguen siendo un punto por esclarecer.

Foto: Ejército Nacional

De la revisión del vehículo a la destrucción del material

La primera información sobre este caso había sido publicada por Minuto30 durante la mañana, cuando los especialistas del Grupo MARTE atendían la alerta junto con la Policía. En ese momento, el comunicado militar se limitaba a informar sobre el elemento sospechoso y la presencia de los equipos de seguridad en el corredor.

El reporte posterior establece el resultado de esa intervención: los 60 kilos de explosivos fueron destruidos de manera controlada. La prioridad señalada por el Ejército fue evitar una tragedia y reducir el riesgo para las personas que transitan o viven cerca de este tramo vial del Tolima, mientras se esclarece la responsabilidad por la instalación del artefacto.

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