Presentación de las hojas de vida de 51 oficiales ante la Comisión Segunda del Senado. Foto: Ministerio de Defensa (X @mindefensa)

Resumen: El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, presentó ante la Comisión Segunda del Senado las hojas de vida de 51 oficiales de la Fuerza Pública que aspiran a ascender: 31 del Ejército, ocho de la Armada, ocho de la Fuerza Aeroespacial y cuatro de la Policía. Los ascensos quedaron a consideración del Congreso.

Mindefensa presentó al Senado las hojas de vida de 51 oficiales de la Fuerza Pública que aspiran a ascender

A través de su cuenta oficial de X, el Ministerio de Defensa informó este martes 17 de noviembre que el ministro de esa cartera, Jorge Eduardo Mora, presentó ante la Comisión Segunda del Senado de la República las hojas de vida de 51 oficiales de la Fuerza Pública, cuyos ascensos fueron puestos a consideración del Congreso para su aprobación.

Según el parte institucional, del total de postulados 31 pertenecen al Ejército Nacional, ocho a la Armada de Colombia, ocho a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y cuatro a la Policía Nacional. Se trata de oficiales que aspiran a alcanzar nuevos grados dentro de sus respectivas instituciones y que deberán superar el filtro del Capitolio antes de recibirlos.

«Su trayectoria de servicio, liderazgo y compromiso con Colombia respalda su postulación para alcanzar nuevos grados y asumir mayores responsabilidades en la defensa y seguridad de la Nación», señaló Mindefensa en el mismo mensaje, publicado cerca del mediodía y acompañado de fotografías de la presentación en el recinto de la Comisión.

¿Qué sigue en el trámite de los ascensos?

La presentación de las hojas de vida es uno de los primeros pasos del trámite que deben surtar los oficiales llamados a curso de ascenso. A partir de ahora, la Comisión Segunda del Senado estudia la trayectoria de cada postulado y, si la avala, el trámite sigue su curso hacia la plenaria del Senado de la República, instancia que define si los ascensos quedan aprobados.

Solo después de ese aval del Congreso, la Presidencia de la República expide los decretos correspondientes y las Fuerzas Militares y la Policía Nacional programan las ceremonias de imposición de insignias, en las que los oficiales reciben formalmente su nuevo grado.

En presentaciones de este tipo, cada oficial tiene la oportunidad de comparecer ante los congresistas para dar a conocer sus logros, sus estudios académicos y los cargos que ha desempeñado a lo largo de su carrera, un ejercicio con el que el Gobierno busca darle transparencia a la selección de la cúpula de la Fuerza Pública.

Una cita que se repite cada fin de año

La presentación de este martes se da en plena temporada de ascensos, el ciclo anual con el que las instituciones renuevan sus cuadros de mando. En lo que va corrido de la legislatura 2026-2027, la Secretaría del Senado ya había publicado en octubre los decretos e informes de un primer paquete de ascensos militares, lo que muestra que el trámite en el Capitolio viene en marcha.

Tradicionalmente, los ascensos de oficiales se oficializan en las últimas semanas del año, de modo que el visto bueno de la Comisión Segunda y de la plenaria del Senado es determinante para que los 51 uniformados postulados puedan estrenar grado en esa temporada.

¿Qué es la Comisión Segunda del Senado?

La Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado es la instancia del Capitolio encargada de los asuntos de Defensa Nacional, Defensa Pública, política internacional y comercio exterior. Por su naturaleza, es la comisión que conoce y estudia los ascensos de la oficialidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional antes de que lleguen a la plenaria.

Allí desfilan cada año los oficiales llamados a curso de ascenso, acompañados por la cúpula militar y de Policía y por el ministro de Defensa de turno, quien respalda con su presencia la postulación de los uniformados.

El ministro Jorge Eduardo Mora

Jorge Eduardo Mora es mayor general retirado del Ejército Nacional y fue designado ministro de Defensa por el presidente Abelardo de la Espriella cuando este conformó su gabinete. Desde entonces lidera la política de seguridad y defensa del actual Gobierno.

En los últimos días, el ministro ha acompañado la divulgación de los balances de los primeros 100 días de la administración, en los que la Fuerza Pública ha reportado capturas, incautaciones y recuperación de menores de edad en poder de grupos armados ilegales. La presentación de los 51 oficiales ante el Senado es su más reciente acto público.

La Comisión Segunda deberá pronunciarse sobre las 51 hojas de vida en las próximas semanas. Minuto30 estará atento al trámite de estos ascensos en el Congreso de la República.

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