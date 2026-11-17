Resumen: El Ministerio de Justicia anunció que dos resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes fijan condiciones para una eventual reanudación de la aspersión aérea y para un plan piloto controlado con glufosinato de amonio. La cartera también indicó que la franja de protección frente a cuerpos de agua en la aspersión terrestre pasó de 30 a 10 metros. El anuncio no precisa fechas, lugares ni números de resolución.

El Ministerio de Justicia y del Derecho anunció este martes 17 de noviembre que dos resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes fijan condiciones para una eventual reanudación de la aspersión aérea contra los cultivos de uso ilícito y para un plan piloto controlado con glufosinato de amonio. El anuncio fue publicado por la cartera en su cuenta oficial de X (@MinjusticiaCo) a las 12:45 p. m., bajo la campaña «100 días + 100 milagros».

Según el Ministerio, el tema corresponde al «Milagro 22» de esa campaña. En las tarjetas divulgadas, la cartera afirma que «se modificaron las normativas que permiten la fumigación de cultivos de uso ilícito», con la firma de dos resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes. Esas resoluciones, indica, «establecen condiciones para una eventual reanudación de la aspersión aérea y un plan piloto controlado con glufosinato de amonio».



Foto: Ministerio de Justicia.

Franja de protección frente a cuerpos de agua

En una segunda tarjeta, el Ministerio señala que «del mismo modo, se estableció de 30 a 10 metros la franja de protección respecto a cuerpos de agua frente a la aspersión terrestre». Es decir, la medida citada por la cartera se refiere a la aspersión terrestre y no a la aérea. En el mensaje no se detallan los números de las resoluciones ni su fecha de firma.



Foto: Ministerio de Justicia.

Qué dice y qué no dice el anuncio

El mensaje habla de «condiciones» para una «eventual reanudación», por lo que el anuncio, tal como fue publicado, no informa por sí solo el inicio de vuelos de aspersión. Tampoco precisa en qué fecha ni en qué municipios se aplicaría el plan piloto, ni el contenido detallado de cada resolución. Esta información se basa únicamente en lo publicado por el Ministerio de Justicia.

Antecedentes del plan piloto

Sobre el plan piloto con glufosinato de amonio, medios nacionales han reportado que fue autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes como una prueba experimental, controlada, temporal y evaluable, de hasta 1.000 hectáreas y con una duración máxima de siete días, a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y mediante una aeronave tripulada. Según esos reportes, las coordenadas y rutas se mantienen en reserva por razones de seguridad y, al terminar la prueba, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud deberían presentar un informe al Consejo para evaluar los resultados y los posibles efectos.

El Espectador informó el 9 de noviembre que la ANLA inició la evaluación de la solicitud del plan piloto para los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Asís, en Putumayo, mediante el auto 14479 del 4 de noviembre, radicada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.

Por otro lado, El Tiempo e Infobae reportaron el 5 de noviembre que el Tribunal Administrativo de Putumayo, en un fallo de segunda instancia del 3 de noviembre, mantuvo suspendido de manera provisional el plan piloto por un máximo de cuatro meses, mientras la justicia resuelve las controversias sobre sus posibles efectos ambientales y sanitarios. Según esos medios, la decisión modificó una sentencia del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, que el 22 de septiembre había ordenado suspender las operaciones. Ese es el estado que reportaron esos medios en esa fecha. El anuncio del Ministerio publicado este martes no se refiere a esa decisión judicial.

La meta del Gobierno

La revista Acento, en su edición del 16 de noviembre, recordó que el plan de Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella incluye fumigar por vía aérea 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y que a 100 días de su posesión la estrategia comienza a tomar forma con el regreso de las aspersiones y nuevos contratos de erradicación manual.

Una confusión de siglas en redes

En la misma publicación de X, un usuario cuestionó que se confundiera el Consejo Nacional Electoral con el Consejo Nacional de Estupefacientes. En el texto del trino, la cartera etiquetó la cuenta @CNE_COLOMBIA, pero las tarjetas de la campaña mencionan expresamente al Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el órgano al que se refieren las resoluciones anunciadas.

Minuto30.com seguirá atento a nuevos pronunciamientos del Ministerio de Justicia, del Consejo Nacional de Estupefacientes y de las autoridades judiciales y ambientales sobre el plan piloto de aspersión aérea.

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