Resumen: La Superintendencia de Industria y Comercio adoptó los Estándares Iberoamericanos sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial, aprobados por unanimidad por la RIPD. Las empresas no podrán usar libremente datos públicos para entrenar IA y los ciudadanos podrán impugnar decisiones automatizadas.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este martes 17 de noviembre, en Bogotá, la adopción de los Estándares Iberoamericanos sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial, un instrumento que establece criterios para proteger la información de los ciudadanos durante el desarrollo y el uso de estas tecnologías.

El documento fue aprobado por unanimidad por las autoridades de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) y elaborado en colaboración con la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP). Se trata del primer instrumento internacional que aborda de forma integral y sistemática la aplicación de la protección de datos personales a los tratamientos con inteligencia artificial.

Una de las precisiones más importantes para las empresas colombianas es que que un dato sea accesible al público no basta, por sí solo, para usarlo en el entrenamiento de sistemas de IA. Es decir, la información disponible en redes sociales, páginas web o bases de datos abiertas no queda libre de protección: las compañías deberán contar con una base jurídica adecuada y atender a lo que las personas podían esperar razonablemente cuando publicaron sus datos.

El instrumento no regula la inteligencia artificial como tecnología abstracta, sino el tratamiento de datos personales en cada fase del ciclo de vida: diseño, desarrollo, entrenamiento, evaluación y mejora de los sistemas. Su ámbito comprende, además, los datos inferidos o derivados que estos generen.

Sobre ese punto, los Estándares advierten que las inferencias y los perfiles pueden ser datos personales y que, si revelan aspectos sensibles como salud, ideología u orientación sexual, se aplica la protección reforzada de los datos sensibles.

El texto también eleva el deber de información de las organizaciones: «indicar que se usa IA no cumple necesariamente el deber de informar: debe explicarse para qué se usa, qué papel cumple y qué consecuencias puede tener».

Además, las personas podrán impugnar las decisiones automatizadas y exigir una intervención humana real, que no existe cuando quien revisa se limita a refrendar lo que propone el sistema. Los ciudadanos también tendrán la opción de saber si sus datos fueron utilizados en un sistema de IA y, cuando un modelo no permita suprimirlos por completo, la organización deberá justificarlo, informarlo y excluirlos de futuros entrenamientos.

La norma precisa igualmente que quien usa sistemas de IA de terceros sigue siendo responsable de los tratamientos cuyos fines y medios esenciales determina, aunque no haya desarrollado ni entrenado el modelo.

Los Estándares declaran incompatibles con la protección de datos los sistemas de IA destinados a manipular de forma engañosa, a explotar la vulnerabilidad de las personas o a puntuarlas socialmente de forma discriminatoria.

La RIPD aprobó los Estándares el pasado 12 de noviembre. El documento, de ámbito internacional y formato normativo, es pionero a escala global y busca favorecer una innovación tecnológica compatible con los derechos de más de 600 millones de personas en Iberoamérica. Fue financiado por la Unión Europea en el marco de la Alianza Digital UE-ALC y complementa los Estándares de Protección de Datos para los Estados Iberoamericanos.

El texto incluye pautas específicas para la IA generativa y agéntica, la biometría, el reconocimiento de emociones y los neurodatos, y destaca la importancia de la protección de datos desde el diseño, la gobernanza, la calidad de los datos, la supervisión humana y la gestión de riesgos.

Los criterios servirán como referencia para autoridades de protección de datos, legisladores, responsables y encargados del tratamiento, proveedores de sistemas de IA y organizaciones de los sectores público y privado. En Colombia, su aplicación podría orientar futuras decisiones sobre el uso de información ciudadana en procesos laborales, comerciales, financieros y administrativos.

La SIC invitó a empresas, entidades públicas, desarrolladores, proveedores de IA y ciudadanía en general a consultar los Estándares en las páginas web de la RIPD (www.redipd.org) y de la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

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Foto: Redes Sociales.