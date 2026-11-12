Suben a ocho los muertos por derrumbe en Brooklyn; una tormenta amenaza las labores de rescate

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Resumen: El derrumbe de un edificio en Brooklyn deja ocho muertos y 19 heridos, según el FDNY. Los equipos buscan sobrevivientes ante la llegada de una tormenta, mientras las autoridades investigan las causas del colapso ocurrido junto a una obra de construcción.

El derrumbe en Brooklyn deja al menos ocho personas muertas y 19 heridas, según el balance del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) divulgado este jueves por CNN. Los equipos de emergencia continuaron durante toda la noche buscando sobrevivientes bajo los escombros del edificio de tres pisos que colapsó el miércoles en el barrio Flatbush, mientras la llegada de una tormenta amenaza con complicar el operativo.

El nuevo reporte eleva la cifra de fallecidos conocida en la noche anterior. El alcalde Zohran Mamdani había informado en la mañana de este jueves que ocho personas perdieron la vida y al menos 17 resultaron heridas, incluidos tres bomberos. Posteriormente, el FDNY precisó a CNN que el número de lesionados ascendía a 19: cuatro permanecen en estado crítico, cinco tienen lesiones graves que no ponen en peligro su vida y otros diez fueron llevados a hospitales con heridas menores.

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La búsqueda continúa entre estructuras inestables

Al amanecer del jueves, los rescatistas recuperaron más cuerpos de entre los restos de la construcción. Sin embargo, las autoridades todavía no tienen un registro completo de cuántas personas podrían seguir atrapadas o desaparecidas. La operación no ha terminado y los equipos mantienen la búsqueda tanto en el inmueble que cayó como en la obra vecina sobre la que se desplomó.

Los bomberos han advertido que se trata de un trabajo extremadamente peligroso. Parte de la construcción contigua permanece en pie, pero perdió una pared y dejó expuesto el interior de sus apartamentos. Esa condición mantiene la preocupación por un segundo desprendimiento y obliga a revisar la estabilidad de las estructuras mientras avanzan los trabajos entre los escombros.

Durante la noche se utilizaron luces potentes, drones y perros de búsqueda. En la mañana del jueves también ingresaron excavadoras para retirar material por partes y trasladarlo a Flatbush Avenue, donde es revisado a mano y con apoyo de los caninos. Cerca de 250 integrantes de bomberos y servicios médicos de emergencia habían sido desplegados desde la tarde anterior para atender la tragedia.

Una tormenta añade presión a los rescatistas

A las dificultades del terreno se suma el pronóstico de lluvias intensas y ráfagas de viento. Según la información meteorológica difundida por CNN, la tormenta podría afectar los trabajos hasta el viernes, con lluvias especialmente fuertes durante la tarde y la noche del jueves y vientos cercanos a los 50 kilómetros por hora.

Entre las personas afectadas hay niños, pero no se ha precisado públicamente si alguno está entre los fallecidos. Las autoridades habían indicado que al menos siete menores figuraban entre las víctimas del colapso, una expresión que incluye personas lesionadas. También fue rescatada con vida una mujer embarazada, que recibió atención médica tras ser extraída de los restos de la edificación.

Investigan el edificio y la obra contigua

El inmueble estaba ubicado en el 1321 de Flatbush Avenue, cerca de Bedford Avenue, y se derrumbó alrededor de las 4:00 de la tarde del miércoles. De acuerdo con los registros municipales citados por CNN, fue construido en 1930 y tenía cuatro unidades residenciales y un local comercial. Junto a él se realizaban trabajos de excavación cuando ocurrió el colapso.

El Departamento de Edificios de Nueva York abrió una investigación que abarcará tanto la construcción afectada como el proyecto vecino. Sus inspectores permanecieron en el lugar durante la noche. Aunque los registros muestran una infracción impuesta en abril a un contratista por continuar trabajos de demolición pese a una orden de suspensión, la causa del derrumbe sigue bajo investigación; esa sanción fue resuelta en octubre y no establece por sí sola qué provocó la caída.

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La ciudad habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja en el YMCA de Flatbush para las personas afectadas. Mientras continúa la búsqueda, el alcalde expresó su solidaridad con las familias de quienes murieron y con los heridos, y pidió mantener despejada la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

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