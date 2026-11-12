Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras el escándalo por sus relaciones extramatrimoniales

Resumen: Jensen Huang renunció como presidente, CEO y miembro de la junta de Nvidia con efecto inmediato, tras el escándalo por sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una ejecutiva señalada como presunta espía de China. Colette Kress, directora financiera, será CEO interina y la junta busca un reemplazo permanente.

Jensen Huang renunció como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Nvidia, con efecto inmediato, según anunció la compañía este jueves. La decisión llega después de varias semanas de escándalo por sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una ejecutiva señalada por la inteligencia estadounidense como presunta espía de China.

El cofundador de la empresa, de 63 años, dirigía Nvidia desde su creación en 1993 y la convirtió en la principal diseñadora de chips para inteligencia artificial en el mundo.

Quién reemplaza a Huang

La junta directiva nombró a Colette Kress, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, como CEO interina. Kress ocupa el cargo de directora financiera desde septiembre de 2013 y lo conservará mientras dirija la compañía de forma transitoria. Antes de llegar a Nvidia trabajó cerca de 25 años en finanzas en Cisco y Microsoft.

La junta también informó que ya inició la búsqueda de un CEO permanente y que evaluará candidatos internos y externos. Además, designó a Harvey C. Jones como el primer presidente de la junta directiva en la historia de Nvidia. Jones fue CEO y presidente ejecutivo de Synopsys y tiene más de 30 años de experiencia como empresario y directivo tecnológico.

«Colette ha ayudado a liderar a Nvidia durante un periodo de crecimiento extraordinario y tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, nuestros clientes, nuestras operaciones y nuestra posición financiera», dijo Jones en un comunicado. Kress, por su parte, aseguró que la empresa seguirá avanzando en el trabajo que la convirtió en líder de la computación acelerada y la IA.

El escándalo que precedió a la renuncia

La crisis comenzó el domingo pasado, cuando Huang envió una carta a los empleados en la que reconoció una infidelidad. «No fui fiel a mi esposa», escribió, y pidió disculpas a su familia, a los trabajadores, a la junta y a los accionistas. Según The New York Times y el Financial Times, la relación fue con Alice Huang, ejecutiva de la firma Megaspeed, con sede en Singapur, sin parentesco con el empresario.

De acuerdo con un memorando de los servicios de inteligencia de Estados Unidos citado por medios internacionales, Alice Huang habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para obtener información sobre el directivo y los chips de Nvidia. Pekín rechazó esa versión. La junta abrió entonces una investigación independiente con la firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, y el presidente Donald Trump defendió a Huang. Según Variety, el FBI también investiga el caso.

El miércoles, el diario The New York Times informó que Huang tuvo una segunda relación, con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, una subalterna de la compañía. Ese mismo día, The Wall Street Journal y Reuters reportaron que la junta se reunía para decidir si lo destituía. Bloomberg había informado que el consejo trabajaba con una firma externa para identificar posibles sucesores.

Impacto en la empresa y en la bolsa

Las acciones de Nvidia perdieron cerca de una cuarta parte de su valor en poco más de un mes, según la agencia AFP, y la compañía cedió a Microsoft el segundo puesto entre las más valiosas del mundo. Nvidia mantiene para el martes 17 de noviembre la presentación de sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2027, con una llamada con analistas a las 2:00 p. m., hora del Pacífico.

La salida de Huang deja a la empresa sin el único líder que ha tenido y abre una incertidumbre sobre su rumbo en plena carrera global por la inteligencia artificial.

Foto: Redes Sociales

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