Resumen: El alcalde Zohran Mamdani confirmó en la noche de este miércoles que el colapso de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn, deja ya dos muertos y 19 víctimas en total, entre ellas siete niños. Unas 250 personas del FDNY y de emergencias siguen las labores de rescate, que se extenderán varios días.

Ya son dos los muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn; hay siete niños entre las víctimas

Las autoridades de Nueva York elevaron en la noche de este miércoles el balance del colapso de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn: el alcalde Zohran Mamdani confirmó en rueda de prensa que ya son dos las personas fallecidas y que entre las víctimas hay siete niños.

Según el parte preliminar de la comisionada del Departamento de Bomberos (FDNY), Lillian Bonsignore, el siniestro deja en total 19 víctimas; en su desglose, aún en actualización, mencionó dos personas fallecidas, cuatro en estado crítico y doce estables. El alcalde se dijo «desconsolado» por la tragedia y pidió a los neoyorquinos tener presentes a las víctimas y a sus familias.

El edificio, un inmueble de uso mixto ubicado en el 1321 de Flatbush Avenue, con un local comercial en la planta baja y apartamentos en los pisos superiores, se vino abajo poco después de las 4:00 p. m. (hora local) y cayó sobre el lote contiguo, donde se adelanta la excavación de una obra de construcción. El comisionado de Edificios, Ahmed Tigani, informó que al momento del colapso había trabajadores haciendo labores de excavación junto al inmueble. Un edificio vecino, que compartía pared con la estructura colapsada, quedó de pie, pero con el muro arrancado y las habitaciones expuestas.

Unos 250 bomberos y paramédicos trabajan en el lugar, apoyados por perros rastreadores, un dron y linternas durante la noche. Sobre las 6:30 p. m. los rescatistas sacaron con vida a una persona cubierta de polvo de entre los escombros y la llevaron de inmediato a una ambulancia. El jefe de departamento del FDNY, John Esposito, admitió que aún no saben cuántas personas podrían seguir atrapadas y que las labores de búsqueda y rescate continuarán durante varios días. Un bombero sufrió heridas leves.

Entre las historias que deja la tragedia está la de Anderson Velez, residente del edificio, quien contó al New York Post que su esposa y sus dos hijos, de 7 y 2 años, quedaron bajo los escombros y luego fueron rescatados con vida. «Me llamó cuando el edificio colapsó, con los escombros encima. Gritaba que ayudaran a sacar a mi hijo y la llamada se cortó», relató.

Los registros municipales muestran que en abril un contratista de demolición fue sancionado por continuar los trabajos en ese terreno pese a una orden de suspensión del Departamento de Edificios; el caso se cerró en octubre con el pago de 10.000 dólares en multas. El lote llevaba años vacío (antes funcionaba allí un centro de atención para adultos mayores) y estaba a la espera de un permiso para construir vivienda asequible, según la representante estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn.

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