Foto: WABC

Resumen: Un edificio de tres pisos colapsó este miércoles en Flatbush, Brooklyn (Nueva York), sobre un lote donde se adelanta una obra. El FDNY confirmó una persona muerta, varios trabajadores heridos y una persona atrapada bajo los escombros, con la que los bomberos mantienen comunicación. Registros oficiales muestran una infracción de abril por una demolición en el lote contiguo; las autoridades investigan si la excavación desestabilizó el inmueble. Hay cierres viales en el sector.

¡Tragedia en Nueva York! Colapsó un edificio en Brooklyn: un muerto y un atrapado bajo los escombros

Nueva York vivió una tarde de angustia este miércoles 11 de noviembre: un edificio de tres pisos colapsó en Flatbush, Brooklyn, y dejó a varias personas bajo los escombros. Según el Departamento de Bomberos de esa ciudad (FDNY), la emergencia se reportó poco después de las 4:00 p. m. (hora local) y activó de inmediato una operación de rescate técnico de gran magnitud, con decenas de bomberos trabajando en la zona.

De acuerdo con el parte oficial, la estructura afectada es un inmueble ubicado en el 1321 de Flatbush Avenue, que se vino abajo sobre un lote contiguo —el 2625 de Bedford Avenue, entre las avenidas Newkirk y Flatbush— donde se adelanta una obra de construcción. Las imágenes aéreas del lugar mostraron un costado completo del edificio expuesto: desde el techo hasta el primer piso quedaron a la vista las escaleras y el interior de varios apartamentos, encima de un negocio que funcionaba en la planta baja.

🚨Colapsa un edificio en Brooklyn, Reportan múltiples personas presuntamente atrapadas en el interior del edificio, ubicado en el 2625 de Bedford, entre Newkirk y Flatbush, en Nueva York. https://t.co/i1UDTRiMIT — Sin Filtros (@sinfiltroshola) November 11, 2026

El balance más reciente de las autoridades es de una persona muerta y varios trabajadores de la construcción heridos; al menos algunos de los lesionados fueron trasladados al Kings County Hospital. Además, al cierre de esta nota, una persona permanecía atrapada entre los escombros y los bomberos mantenían comunicación con ella mientras avanzaban las labores para sacarla con vida, según reportó la cadena WABC.

Los primeros reportes del FDNY señalaron que dos personas fueron extraídas de los escombros poco después del derrumbe y estaban siendo evaluadas por paramédicos. Videos registrados desde helicópteros mostraron el momento en que los rescatistas sacaban a un hombre herido, hacia las 4:45 p. m., y lo retiraban en camilla, mientras decenas de bomberos removían los escombros incluso con las manos, apoyados por maquinaria pesada que entró al lote.

Esto le podría interesar: Colapsó edificio en proceso de demolición en el centro de Pereira: buscan a dos personas entre los escombros

¿Por qué se habría caído el edificio de Brooklyn?

Aunque las causas exactas del colapso todavía están bajo investigación, los registros de la ciudad revelan antecedentes que llaman la atención. Según documentos oficiales, el Departamento de Edificios de Nueva York le impuso una infracción en abril a un contratista de demolición porque, pese a una orden de detener todos los trabajos, el edificio de un piso que antes ocupaba el lote de al lado fue demolido por completo a comienzos de este año. Esa infracción aparece ahora como resuelta y, desde entonces, se adelantaban trabajos de construcción en la dirección; todavía no está claro si esa obra tuvo algo que ver con el derrumbe de este miércoles.

Para el experto Glenn Corbett, profesor asociado de ciencias del fuego de la Universidad John Jay, las imágenes sugieren que en el lote contiguo se adelantaba una excavación profunda. «Cuando eso ocurre en un sitio de construcción, cavar muy hondo junto a un edificio existente puede desestabilizarlo y, si no se toman las precauciones adecuadas, a veces pasa exactamente esto», explicó el especialista.

Cierres viales y llamado a evitar la zona

La Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York y la Policía (NYPD) les pidieron a los ciudadanos evitar el sector de Bedford Avenue y Flatbush Avenue, donde se esperan cierres de vías, trancones y presencia de personal de emergencia durante varias horas. Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas para entrar o salir del sur de Brooklyn.

El comisionado del Departamento de Edificios y un equipo de inspectores llegaron al lugar para evaluar los daños y revisar la estabilidad estructural de las construcciones vecinas, mientras el FDNY mantiene la operación de rescate técnico, una de las más complejas por la cantidad de escombros y el riesgo de nuevos desprendimientos.

#Ahora| se viene abajo un edificio en #Brooklyn en #NuevaYork , equipos de rescate buscan posibles víctimas entre los escombros. https://t.co/EE9NHk5Kgm — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) November 11, 2026

Flatbush es un vecindario mayoritariamente residencial del sur de Brooklyn, y la emergencia mantuvo en vilo a sus habitantes durante toda la tarde. Las autoridades no han informado cuántas personas estaban dentro del edificio al momento del colapso ni si hay desaparecidos reportados oficialmente.

Esto le podría interesar: ¡Escalofriante! Hallaron el cuerpo de un joven músico dentro de una bolsa de basura en Nueva York

La situación seguía en desarrollo al cierre de esta edición. Las autoridades prometieron entregar un nuevo parte con el avance del rescate y los resultados de la investigación sobre las causas del colapso, que ya está en manos del Departamento de Edificios de la Gran Manzana.