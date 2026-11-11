«Bienvenido a casa, papa»: la emotiva bienvenida de una controladora aérea al papa León XIV en Lima

Foto: Aviacionline

Resumen: Una controladora aérea de la torre del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez emocionó a miles al dedicarle unas palabras de bienvenida al papa León XIV durante el aterrizaje de su vuelo en Lima: «Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bienvenido a casa».

Un video que circula en redes sociales registró uno de los momentos más emotivos de la llegada del papa León XIV al Perú: una controladora aérea de la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez le dedicó unas conmovedoras palabras de bienvenida mientras el avión que lo trasladaba se disponía a aterrizar en Lima.

El pontífice arribó este miércoles 11 de noviembre al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, cerca de las 5:00 de la tarde, en el vuelo ARG 1096 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Buenos Aires, donde cerró una visita de tres días. Con su aterrizaje comenzó la etapa peruana de su primera gira sudamericana, que se extenderá hasta el próximo lunes 16 de noviembre.

En la grabación se escucha primero la comunicación habitual de la operación: la controladora entrega al vuelo las condiciones para el aterrizaje y la autorización para la pista 16 izquierda, con el saludo «bienvenidos a casa». Segundos después, con la voz cargada de emoción, pide permiso al comandante de la aeronave: «Capitán, con su venia, si me permite transmitir unas palabras al Santo Padre».

¡Se quebró! La emotiva bienvenida de una controladora aérea al papa León XIV 🥹✈️🇵🇪 La emoción se hizo presente en los cielos peruanos. Una controladora aérea dedicó unas conmovedoras palabras al papa León XIV desde la torre de control del aeropuerto internacional Jorge Chávez, durante su llegada al Perú. — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) November 11, 2026

Autorizada por el capitán, la trabajadora se dirigió directamente al pontífice: «Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Perú se alza hoy para recibirlo y decirle con alegría, como dice el Salmo 118: “Bendito el que viene en el nombre del Señor”».

El mensaje continuó con un sentido deseo en nombre de los peruanos: «Los peruanos estamos expectantes por lo que Dios hará a través suyo, por las palabras que pueden tocar muchos corazones y por el mensaje que nos haga volver nuestra mirada a Jesús. Que su visita fortalezca nuestra fe y nos anime a vivir un poquito más como Jesús».

La despedida de la transmisión fue tan cálida como el resto del mensaje: «Bienvenido a casa, papa, papá y papa León XIV. Bienvenida toda la tripulación». La escena, difundida en video, conmovió a miles de usuarios en redes sociales en medio del despliegue por la llegada del Santo Padre.

El papa León XIV, recordado en el Perú como el padre Roberto por los años en que fue misionero y obispo en el país, inició así una visita apostólica que lo llevará por cinco regiones. Este miércoles, tras el aterrizaje, la agenda oficial contemplaba la ceremonia de bienvenida, un encuentro con la presidenta de la República y una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La jornada del jueves en Lima continuará con reuniones con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales, y por la noche el Papa encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental. El viernes se trasladará a Chiclayo, donde celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y se reunirá con integrantes de la Iglesia y del mundo universitario.

El sábado viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para presidir una celebración litúrgica y participar en el cierre del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. El domingo concentrará actividades en Cusco, Pucallpa y Lima: se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, dialogará con misioneros y representantes de pueblos amazónicos en Pucallpa y oficiará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

La visita culminará el lunes 16 de noviembre con una visita a una residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, una misa en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia de despedida en el Callao, antes del vuelo de regreso a Roma.

Antes de pisar suelo peruano, León XIV cerró su paso por Argentina con una misa frente a la Basílica de Luján, a la que asistieron más de dos millones de personas según estimaciones preliminares, y visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde se reunió con 69 personas privadas de la libertad. En Uruguay, primera escala de la gira, celebró su última misa en el santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, en Florida, ante cerca de 50.000 fieles.

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