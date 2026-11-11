Murió repentinamente Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos

Resumen: El Ministerio de Exteriores de Rusia confirmó este miércoles la muerte repentina de Alexander Darchiev, su embajador en Estados Unidos, a los 66 años. La portavoz Maria Zakharova indicó que falleció en Moscú por una enfermedad crónica no especificada. Darchiev ocupaba el cargo desde marzo de 2025 y antes fue embajador en Canadá.

El Ministerio de Exteriores de Rusia confirmó este miércoles la muerte repentina de Alexander Darchiev, embajador de ese país ante Estados Unidos, a los 66 años.

En un comunicado, la Cancillería rusa expresó su «profundo pesar» por el fallecimiento y describió a Darchiev como «un diplomático excepcional, un líder experimentado, un colega amable y un mentor», además de «un distinguido experto en Estados Unidos» que prestó servicio en «uno de los ámbitos más exigentes de la política exterior rusa».

La portavoz del Ministerio, Maria Zakharova, precisó que el diplomático falleció en Moscú a causa de una enfermedad crónica no especificada.

Quién era Alexander Darchiev

Darchiev se desempeñaba como embajador en Washington desde marzo de 2025, cuando el presidente Vladímir Putin firmó su nombramiento. Su mandato coincidió con un acercamiento en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Diplomático de carrera desde 1992, antes de llegar a Washington dirigió el departamento de América del Norte del Ministerio de Exteriores y fue embajador de Rusia en Canadá entre 2014 y 2021. También se desempeñaba como observador permanente de Rusia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Foto: Ministerio de Exteriores de Rusia