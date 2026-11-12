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Resumen: Las figuras de Condorito, Yayita y Washington fueron retiradas de la Isla Condorito, en Monte Patria, Chile, para restaurarlas. El alcalde Cristian Herrera Peña aclaró las especulaciones con humor y anunció que volverán renovadas junto a nuevos personajes para la temporada de verano. El aumento del nivel del embalse La Paloma cubrió el antiguo acceso, por lo que las autoridades advierten que no se debe cruzar a la isla ni bañarse en el sector.

¡Se armó el misterio y el pajarraco ni enterado! Condorito y Yayita estaban de retoque en Chile

¡Se armó el misterio y el pajarraco ni enterado! Las figuras de Condorito, Yayita y Washington dejaron de verse en la conocida Isla Condorito de Monte Patria, en Chile, y la ausencia provocó preguntas y especulaciones. Pero el alcalde Cristian Herrera Peña salió a ponerle punto final al enredo: los personajes no se perdieron ni salieron corriendo. Según explicó en un video, están siendo restaurados para regresar renovados durante la temporada de verano.

La escena daba para una de esas historias en las que solo faltaba el remate. Una isla con nombre de Condorito, pero sin Condorito; tampoco estaba Yayita y hasta el perro se había ausentado. Con semejante panorama, las preguntas estaban servidas. La respuesta, sin embargo, tenía menos suspenso y más arreglo: al famoso grupo le llegó la hora de pasar por mantenimiento.

Ni fuga romántica ni paseo a escondidas

El propio alcalde se tomó la explicación con humor. Aclaró que los personajes no habían evacuado, que no habían salido a comprar víveres y que tampoco estaban perdidos. Nada de escapada de Condorito con Yayita dejando a todo el mundo esperando. Washington también forma parte de los trabajos, así que aquí el retoque viene en combo.

Herrera señaló que la restauración de las tres figuras hace parte de un proceso municipal y adelantó que regresarán acompañadas de nuevos personajes. No detalló en esa intervención cuáles serán los nuevos invitados. Por ahora, la sorpresa queda guardada y los conocidos protagonistas de las historietas siguen preparándose para su regreso.

El mandatario resumió la situación diciendo que Condorito se está «acicalando» y «arreglando» para enfrentar la temporada de verano junto a Yayita, Washington y otros personajes. Dicho sin tanto protocolo: el pajarraco no estaba desaparecido, estaba poniéndose bonito. Y con Yayita en el mismo plan, cualquiera diría que nadie quiere salir deslucido en la próxima foto.

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Así fue el traslado de la figura de Condorito para su restauración:

¡Salió justo a tiempo antes de que se inundara el paso!

El remate parece escrito para Condorito: ¡salió justo a tiempo! Las figuras fueron retiradas para restauración antes de que el agua cubriera el paso terrestre. En un video difundido el miércoles 11 de noviembre se observa el acceso interrumpido por el embalse y la isla nuevamente rodeada de agua. El pajarraco se fue a arreglar y, mientras tanto, hasta el camino de regreso cambió de aspecto.

La isla también cambió de apariencia

El episodio coincidió con otra novedad del lugar. De acuerdo con Diario El Día, en una información firmada por Martha Hecherdorsf, el aumento del nivel del embalse La Paloma volvió a rodear de agua la isla y cubrió el paso terrestre que la conectaba con la orilla. El medio recoge al Departamento de Turismo municipal, que sitúa en 1997 la anterior ocasión en que el sector estuvo completamente rodeado de agua.

Así que mientras las figuras pasan por restauración, el paisaje también tiene su propio cambio de imagen. La recuperación del entorno ha despertado el interés de vecinos y visitantes, y el municipio busca que ese movimiento ayude a impulsar otros atractivos de Monte Patria, más allá de la parada para recordar al popular personaje de los cómics.

Según las declaraciones recogidas por ese medio, las mejoras del mirador y su iluminación han contribuido al interés por el sector. El municipio incluso trasladó un módulo de información turística para orientar a quienes llegan y animarlos a conocer otros puntos de la comuna. La idea es que la visita no se quede únicamente en buscar al famoso pajarraco.

El retoque sí; las imprudencias, no

Eso sí, la curiosidad tiene un límite importante. El alcalde advirtió que ya no se debe intentar cruzar hacia la isla porque el antiguo acceso quedó cubierto por el agua. También recordó que está prohibido bañarse en ese sector. El paseo y las fotografías deben hacerse respetando las restricciones de seguridad.

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Por ahora, misterio aclarado: ni se volaron ni tocó salir a buscarlos. Condorito, Yayita y Washington están en restauración y prometen volver bien arregladitos, además con compañía nueva. La alharaca terminó en retoque y el remate quedó servido: cuando reaparezcan, que nadie diga que no se emperifollaron para recibir a las visitas.