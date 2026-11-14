Foto: Redes sociales / RCN

Resumen: Emiro Navarro negó los rumores de un tumor cerebral y atribuyó sus dificultades de salud a la exigencia física del entrenamiento para Stream Fighters 5. Durante el pesaje del 13 de noviembre aseguró que se encontraba bien y reconoció que se había exigido demasiado sin experiencia deportiva previa.

Emiro Navarro le puso el pecho a los rumores de salud antes de su reto en el ring

Emiro Navarro decidió responder a los rumores que circularon sobre su salud después de una recaída durante su preparación para Stream Fighters 5. El creador de contenido habló en el pesaje del evento, realizado el 13 de noviembre, y aseguró que las dificultades que atravesó estuvieron relacionadas con la exigencia física de los entrenamientos.

Su intervención llegó después de que en redes sociales aparecieran versiones sobre un supuesto tumor cerebral. Navarro negó esa versión y dijo que se encontraba bien, en la antesala del combate que tenía previsto disputar contra Valentino Lázaro el 14 de noviembre.

¿Qué dijo Emiro Navarro sobre los rumores de su salud?

El también participante de MasterChef Celebrity fue directo al referirse a las especulaciones. En su declaración, separó lo que se decía en redes de las dificultades que había experimentado durante el proceso de preparación deportiva.

«Estoy muy bien de salud, todo está bien, hubo muchos rumores como de un tumor, que en la cabeza… fue un tema completamente físico», manifestó.

La explicación de Emiro Navarro se centró en el esfuerzo que implicó pasar de no tener una rutina deportiva a prepararse para un evento de boxeo. Según su relato, ese cambio le exigió a su cuerpo más de lo que estaba acostumbrado.

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¿Por qué sintió que el cuerpo le pasó factura?

Navarro reconoció que no tenía experiencia levantando pesas ni se consideraba deportista antes de aceptar el reto. Esa era, según explicó, su primera incursión en una preparación de este tipo, con una rutina diferente a la que llevaba.

«Yo nunca en mi vida había levantado una pesa, no he sido deportista nunca, esto fue como mi primer paso como para meterme en el deporte», contó.

A esa falta de experiencia sumó el deseo de ir más allá de lo que su condición física le permitía. El creador de contenido atribuyó a ese exceso las dificultades que tuvo durante el entrenamiento.

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«Entonces sí siento que mi cuerpo en un momento me pasó factura, porque quise como excederme», agregó.

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Una preparación que también cambió sus hábitos

Antes de la declaración en el pesaje, Navarro ya había compartido otras actualizaciones con sus seguidores. El 10 de noviembre se conoció un mensaje en el que pidió no dejarse llevar por especulaciones y aseguró que había retomado sus entrenamientos. Esa publicación estuvo acompañada de imágenes de su regreso al gimnasio.

Posteriormente, en una dinámica de preguntas en Instagram recogida el 11 de noviembre, afirmó que contaba con el aval de su ortopedista y de su equipo médico para participar. Se trata de una afirmación del creador de contenido sobre su preparación para el evento.

En ese mismo intercambio explicó que aceptó el desafío porque quería cambiar hábitos y sentirse mejor consigo mismo. También reconoció que el reto le generaba miedo y que intentaba transformar esa sensación en tranquilidad y motivación.

«Más allá de la pelea y del espectáculo, acepté este reto porque sentía que necesitaba un cambio en mi vida. Quería dejar atrás muchos hábitos, trabajar en mí y sentirme mejor conmigo mismo», expresó.

El esfuerzo físico y mental fue, según Navarro, lo más difícil de enfrentarse a una actividad nueva para él. Así, su explicación sobre la salud quedó ligada a ese proceso personal y deportivo previo al combate.

Con sus palabras en el pesaje, Emiro Navarro negó el rumor del tumor cerebral y presentó su propia explicación de lo ocurrido. La declaración refleja su relato y no constituye un informe médico.