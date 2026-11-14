Resumen: Rosalía se conmovió al recibir de manos de Juanes el Álbum del Año por «Lux» en los Latin Grammy 2026, celebrados el 12 de noviembre en Las Vegas, y le agradeció públicamente haber creído en ella cuando sus conciertos reunían a unas 100 personas. Los dos artistas se conocen desde 2017, cuando Juanes la vio en Madrid. Rosalía ganó cinco premios esa noche.

Rosalía se conmovió al recibir de Juanes el Álbum del Año y le agradeció su apoyo en los inicios

Uno de los momentos más emotivos de los Latin Grammy 2026 lo protagonizaron Rosalía y Juanes. La cantante española recibió de manos del artista colombiano el gramófono a Álbum del Año por «Lux» y, visiblemente conmovida, le agradeció en público haber creído en ella cuando apenas empezaba su carrera.

La escena ocurrió durante la ceremonia principal, celebrada el jueves 12 de noviembre en Las Vegas. Al subir al escenario, Rosalía no pudo contener la emoción al encontrarse con Juanes, quien fue el encargado de entregarle el premio más importante de la noche.

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Foto: Getty Images

Lo que le dijo Rosalía a Juanes

Con la voz entrecortada, la artista catalana recordó los primeros años de su trayectoria, cuando sus presentaciones reunían a muy poco público. «Es que estoy flipando que tú me estés dando esto. Es que es muy fuerte. Cuando solo había 100 personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú», expresó.

Luego insistió en la importancia que tuvo ese acompañamiento: «Siempre me ayudaste muchísimo en el inicio de mi carrera y sigues siempre estando ahí. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Gracias de corazón».

Sus palabras sorprendieron por la espontaneidad y el cariño con el que se dirigió al colombiano. Más allá de agradecerle por entregarle el premio, Rosalía reconoció públicamente a uno de los primeros músicos consolidados que se interesó por su propuesta cuando todavía no tenía el reconocimiento mundial que alcanzaría años después.

Una amistad que viene de 2017

La cercanía entre los dos artistas se remonta a 2017, cuando Juanes conoció a Rosalía en Madrid. El colombiano asistió a una presentación de la joven cantante en el festival Suma Flamenca Joven, un encuentro dedicado a nuevas expresiones del flamenco. Fue acompañado por la cantante española Bebe y quedó impresionado al escucharla interpretar canciones de su primer álbum, «Los Ángeles», publicado ese mismo año.

La admiración no se quedó en palabras. Juanes compartía representante con Rosalía, Rebeca León, y fue uno de los primeros en recomendar a la empresaria que prestara atención a la joven intérprete. Ese respaldo contribuyó a que la artista encontrara nuevas oportunidades en el mercado internacional.

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Otro gesto significativo ocurrió durante la gira estadounidense de Juanes en 2018, cuando invitó a Rosalía a acompañarlo en el escenario del Hollywood Bowl, en Los Ángeles.

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La gran ganadora de la noche

El momento llegó en una noche especialmente importante para Rosalía. La española llegó a la edición número 27 de los Latin Grammy con siete nominaciones y se llevó cinco galardones, lo que la consolidó como la gran ganadora de la ceremonia.

Además de Álbum del Año por «Lux», recibió los premios a Canción del Año y Mejor Canción Pop por «La Perla», Mejor Álbum de Música Alternativa por «Lux» y Mejor Video Musical Versión Corta por «Sauvignon Blanc». Su equipo también obtuvo el reconocimiento a Mejor Ingeniería de Grabación de Álbum por «Lux», una distinción técnica que algunas publicaciones contabilizan por separado.

Juanes, por su parte, ganó esa misma noche el Mejor Álbum de Pop/Rock por «Juanesteban», uno de los nueve premios que se llevaron artistas y compositores colombianos en esta edición.

La reacción en redes

El gesto de gratitud de Rosalía también generó comentarios en redes sociales. Entre ellos, el del usuario @LEOVING en X, quien destacó la calidad humana de Juanes por haber ido a ver a la cantante cuando a sus conciertos solo asistían unas 100 personas.