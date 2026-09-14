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Resumen: Stream Fighters 5 confirmó los nombres que harán parte de su nueva edición, con una cartelera que reúne a creadores de contenido, artistas y reconocidas figuras de las redes sociales. El evento tendrá 10 enfrentamientos, incluyendo algunos regresos, nuevos participantes y una particular pelea con robots. La jornada se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Stream Fighters 5 sorprende con su cartelera: estos son los 10 enfrentamientos que tendrá el evento

La espera por conocer la cartelera de Stream Fighters 5 terminó. WestCol presentó oficialmente los enfrentamientos de la quinta edición del evento, que regresará a Bogotá con una programación que reúne a diferentes figuras del entretenimiento digital.

La nueva jornada está programada para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, escenario en el que se desarrollarán los combates. Además de las peleas, la organización anunció que el espectáculo contará con la presentación del cantante urbano Kris R.

Entre las novedades de esta edición aparece una modalidad particular para uno de los enfrentamientos principales. WestCol y Blessd estarán vinculados al mismo combate, pero no se enfrentarán directamente en el ring, pues la pelea tendrá una dinámica en la que ambos estarán representados mediante robots.

El anuncio fue realizado por WestCol durante una transmisión en vivo este domingo 13 de septiembre, en la que dio a conocer los nombres de quienes estarán en la cartelera y algunos detalles del evento.

Una cartelera con 10 enfrentamientos

La quinta edición de Stream Fighters contará con 10 enfrentamientos anunciados, entre combates individuales y una pelea en la que participarán varias mujeres.

Uno de los encuentros será protagonizado por Rey de la City y We Got Kicks, dos creadores de contenido con presencia en redes sociales. A ellos se suman El Agropecuario y Daren, quienes también estarán frente a frente durante la jornada.

La programación tendrá además el debut de Samantha Correa y Cami Pulgarín, quienes llegarán por primera vez a este evento.

El componente femenino tendrá un enfrentamiento de cuatro participantes: Alexa, Beba, Karola y Yaya compartirán el ring.

Otro de los nombres que regresará al evento será JH de la Cruz, quien se medirá con Herrera. De acuerdo con lo informado en el anuncio, JH vuelve a participar en esta edición después de haber estado en una versión anterior.

La lista continúa con Valentino y Emiro, mientras que Sebastucho y Leandro también se encontrarán en el ring.

Por otro lado, hay una pelea cuya conformación todavía tiene un participante pendiente de confirmar. Se trata del enfrentamiento en el que aparecen Willito, Lonche y Chanty, acompañado por un artista invitado que aún no ha sido definido.

La Divaza y La Valdiri también estarán en la programación

Uno de los combates que más llamó la atención tras conocerse la cartelera es el de La Divaza y La Valdiri.

Andrea Valdiri volverá a participar en Stream Fighters después de haber sido una de las protagonistas de la edición anterior. En esta oportunidad tendrá como rival a La Divaza.

A diferencia de otros duelos de la cartelera, en este caso no se ha planteado una rivalidad previa entre ambas.

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WestCol y Blessd tendrán una pelea diferente

El enfrentamiento que más elementos particulares reúne es el de WestCol y Blessd. Aunque los dos aparecen como los nombres de este combate, la dinámica no será la de una pelea tradicional entre ambos. Según lo anunciado, cada uno estará representado por un robot, que será el encargado de participar en el enfrentamiento.

Esta propuesta marca una diferencia frente al formato habitual de las peleas de Stream Fighters.

La participación de Blessd también había generado expectativa desde el anuncio inicial del evento. En el video promocional publicado previamente por WestCol apareció una referencia que los usuarios relacionaron con el cantante urbano, quien además reaccionó a la publicación preguntando si él también podía “jugar”.

Ahora, su presencia quedó incluida dentro de la programación anunciada para Stream Fighters 5, aunque bajo esta particular modalidad.

¿Cuándo será Stream Fighters 5?

La quinta edición de Stream Fighters se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Para quienes no puedan desplazarse hasta Bogotá, también se anunció que el espectáculo podrá seguirse en vivo a través de Kick, plataforma utilizada por el creador de contenido para sus transmisiones.

Con esta nueva edición, Stream Fighters volverá a reunir en un mismo escenario a personalidades de internet, artistas y creadores de contenido, con una propuesta tecnológica particular para el duelo entre WestCol y Blessd.

Estos son los enfrentamientos anunciados de Stream Fighters 5: