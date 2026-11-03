¡Casi se baja del ring! Andrea Valdiri puso una condición para pelear con La Divaza en Stream Fighters 5

Resumen: Andrea Valdiri estuvo a punto de bajarse de Stream Fighters 5 por las diferencias físicas con La Divaza, su rival en la cartelera. La barranquillera pidió a Westcol ajustar las condiciones de los guantes. Tras hablar con ambas partes, el streamer confirmó que llegaron a un acuerdo y la pelea sigue en pie.

A pocos días de que se realice la quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo entre creadores de contenido que organiza Westcol, una de las peleas más esperadas de la cartelera estuvo a punto de caerse. El propio streamer reveló en una transmisión en vivo que Andrea Valdiri lo llamó para contarle que tenía dudas sobre seguir en la competencia, por las características de la rival que le tocó enfrentar: La Divaza.

De acuerdo con el relato de Westcol, la influencer barranquillera se comunicó con él para poner en consideración la posibilidad de abandonar el evento. La noticia tomó por sorpresa al organizador, que de inmediato le preguntó las razones detrás de esa posible decisión, teniendo en cuenta que su combate es uno de los que más expectativa genera entre los seguidores.

Según contó el creador de contenido, la inquietud de La Valdiri tiene que ver con las diferencias físicas entre ella y La Divaza, creadora de contenido venezolana. La barranquillera considera que la contextura de su contrincante podría darle cierta ventaja durante el combate, por lo que buscaba una forma de equilibrar las condiciones antes de subirse al ring.

La petición que Andrea Valdiri le hizo a Westcol

Como posible solución para continuar adelante, Valdiri habría planteado una condición relacionada con el peso de los guantes de su rival: modificar las onzas con las que La Divaza pelearía. Ante esa solicitud, Westcol no quiso decidir solo y consultó con el equipo del venezolano para conocer su postura.

La respuesta no se hizo esperar. Según lo contado por el streamer, los representantes de La Divaza reconocieron que su participante es un hombre, pero recordaron que no cuenta con experiencia en el boxeo ni ha recibido el mismo entrenamiento que la barranquillera, que lleva varios años preparándose en esta disciplina. Por ese motivo, consideraron que aumentar las onzas de los guantes pondría al venezolano en una posición desfavorable frente a ella.

Finalmente, Westcol aseguró que ambas partes lograron llegar a un acuerdo para mantener el enfrentamiento, por lo que la pelea sigue en pie. Eso sí, el organizador prefirió no revelar cuáles fueron las condiciones que negociaron, lo que dejó a sus seguidores con la intriga sobre cómo quedaron los términos del combate.

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Reacciones divididas entre los seguidores

Tras contar lo sucedido, Westcol quiso conocer la opinión de sus seguidores sobre las solicitudes de Valdiri para las condiciones del enfrentamiento, y las reacciones estuvieron divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron a la barranquillera haciendo énfasis en las diferencias físicas entre ambos, otros coincidieron con los argumentos del equipo de la venezolana y recordaron que la influencer lleva años entrenando boxeo, por lo que no sería una rival cualquiera.

Vale recordar que Andrea Valdiri no es ajena a este tipo de eventos. La barranquillera ya ha estado en ediciones anteriores de la liga de Westcol y protagonizó una de las peleas más comentadas contra Yina Calderón. Hace solo unos días volvió a ser tendencia cuando la creadora de contenido Alexa Torres mostró cómo le quedó la nariz después de hacer sparring con ella, como parte de la preparación para esta edición.

Stream Fighters se ha convertido en uno de los eventos de boxeo entre influencers más seguidos en Colombia y Latinoamérica. La quinta edición ya tiene definida su cartelera con diez enfrentamientos entre figuras de las plataformas digitales, y la pelea entre Valdiri y La Divaza es una de las que más comentarios ha generado desde que se anunció.

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Por ahora, y pese al susto de última hora, el combate entre Andrea Valdiri y La Divaza continúa en la cartelera. Se espera que en los próximos días Westcol confirme más detalles del evento y de las condiciones en las que se dará una de las peleas más esperadas de la noche.