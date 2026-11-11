Pico y placa en Medellín para el jueves 12 de noviembre

Foto de archivo.

Este jueves 12 de noviembre de 2026 la medida de pico y placa en Medellín restringe la circulación de los vehículos particulares con placa terminada en 3 y 6, y de las motocicletas cuyo primer dígito de placa sea 3 o 6. La restricción rige de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., según la rotación del segundo semestre que la Secretaría de Movilidad de Medellín estableció en el Decreto 1490 de 2026.

La medida aplica para automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos. Para las motocicletas de dos y cuatro tiempos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores, la restricción se define por el primer número de la placa.

Esta es la rotación completa de la semana

Lunes: 5 y 8

5 y 8 Martes: 1 y 4

1 y 4 Miércoles: 0 y 2

0 y 2 Jueves: 3 y 6

3 y 6 Viernes: 7 y 9

Esta rotación rige desde el 3 de agosto de 2026 y se mantiene durante todo el segundo semestre del año. Cuando arrancó la nueva rotación del pico y placa en Medellín, la Alcaldía adelantó un periodo pedagógico antes de aplicar comparendos.

¿Qué vehículos están exentos?

Quedan por fuera de la medida los vehículos eléctricos de cero emisiones, los de combustión a gas y los híbridos que estén registrados en el RUNT. Los vehículos oficiales también están exentos.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

¿Y los taxis?

Los taxis conservan su propia rotación: les aplica una vez cada dos semanas, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., según el último dígito de la placa y sin vías exentas. El día de su restricción solo pueden circular sin pasajeros para actividades de reparación o mantenimiento, con un aviso visible en la parte trasera del vehículo.

¿Cuál es la sanción por incumplir el pico y placa?

Violar la medida genera un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalente a $499.999, además de la inmovilización del vehículo.

La Secretaría de Movilidad recomienda programar los desplazamientos con anticipación y usar el transporte público en los días de restricción. La ciudad, además, monitorea de manera permanente la calidad del aire en el Valle de Aburrá, un factor que en temporadas secas puede activar medidas adicionales como el pico y placa ambiental.