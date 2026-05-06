Resumen: EPM avanza en la reparación de alcantarillado en Los Ángeles, Medellín. Obras podrían finalizar este fin de semana.

Socavación en el centro de Medellín: EPM finaliza la reparación de la red de alcantarillado en el barrio Los Ángeles

La reparación de una red de alcantarillado en el barrio Los Ángeles, en el centro-oriente de Medellín, entró en su fase final y podría concluir durante el próximo fin de semana, según informaron las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

La intervención se realiza en un punto cercano al Parque Obrero, donde se presentó una socavación. De acuerdo con la empresa, la reparación principal ya fue ejecutada, tras la sustitución de un tramo de tubería de gran diámetro que había sufrido una avería.

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El tramo que fue objeto de intervención corresponde a una sección puntual de la red, donde los equipos técnicos han venido trabajando de manera continua para restablecer las condiciones de la vía. Una vez finalicen estas actividades, se procederá con la recuperación del pavimento, lo que permitirá habilitar completamente el paso en la zona.

Las autoridades indicaron que la culminación total de la reparación dependerá de factores como el clima, ya que las condiciones ambientales pueden influir en el desarrollo de las obras y en los tiempos de ejecución.

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A pesar de la intervención, se confirmó que los servicios de acueducto y alcantarillado no han presentado interrupciones, lo que ha permitido mantener la normalidad en el suministro para los habitantes del sector.

Desde la entidad se reiteró el agradecimiento a la comunidad por la comprensión frente a las molestias ocasionadas por los trabajos, al tiempo que se destacó el compromiso de finalizar la intervención en el menor tiempo posible.

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