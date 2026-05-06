Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Socavación en el centro de Medellín: EPM finaliza la reparación de la red de alcantarillado en el barrio Los Ángeles

    La obra por la socavación en el centro de Medellín está cerca de terminar. Todo depende de un factor que podría cambiar los tiempos. Aquí te contamos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Socavación en el centro de Medellín: EPM finaliza la reparación de la red de alcantarillado en el barrio Los Ángeles

    Resumen: EPM avanza en la reparación de alcantarillado en Los Ángeles, Medellín. Obras podrían finalizar este fin de semana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La reparación de una red de alcantarillado en el barrio Los Ángeles, en el centro-oriente de Medellín, entró en su fase final y podría concluir durante el próximo fin de semana, según informaron las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

    La intervención se realiza en un punto cercano al Parque Obrero, donde se presentó una socavación. De acuerdo con la empresa, la reparación principal ya fue ejecutada, tras la sustitución de un tramo de tubería de gran diámetro que había sufrido una avería.

    Lea también: ¡OJO al taco! Camión con chatarra se volcó en la Variante de Caldas

    El tramo que fue objeto de intervención corresponde a una sección puntual de la red, donde los equipos técnicos han venido trabajando de manera continua para restablecer las condiciones de la vía. Una vez finalicen estas actividades, se procederá con la recuperación del pavimento, lo que permitirá habilitar completamente el paso en la zona.

    Las autoridades indicaron que la culminación total de la reparación dependerá de factores como el clima, ya que las condiciones ambientales pueden influir en el desarrollo de las obras y en los tiempos de ejecución.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    A pesar de la intervención, se confirmó que los servicios de acueducto y alcantarillado no han presentado interrupciones, lo que ha permitido mantener la normalidad en el suministro para los habitantes del sector.

    Desde la entidad se reiteró el agradecimiento a la comunidad por la comprensión frente a las molestias ocasionadas por los trabajos, al tiempo que se destacó el compromiso de finalizar la intervención en el menor tiempo posible.

    Socavación en el centro de Medellín: EPM finaliza la reparación de la red de alcantarillado en el barrio Los Ángeles

    Foto de cortesía.

    Socavación en el centro de Medellín: EPM finaliza la reparación de la red de alcantarillado en el barrio Los Ángeles

    Foto de cortesía.

    Socavación en el centro de Medellín: EPM finaliza la reparación de la red de alcantarillado en el barrio Los Ángeles

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.