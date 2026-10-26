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Lluvias ponen en alerta a Medellín: La Honda llega a nivel naranja y la línea J suspende servicio

La Honda fue reportada en nivel naranja y el Metro suspendió temporalmente la línea J por las lluvias de este lunes.

Publicado por: Melissa Noreña

Collage de ciudad bajo la lluvia y nubes oscuras sobre edificios
Fotos sacadas de redes sociales
Lluvias ponen en alerta a Medellín: La Honda llega a nivel naranja y la línea J suspende servicio

Resumen: Las lluvias de este 26 de octubre generaron monitoreo en Medellín. A la 1:58 p. m., Federico Gutiérrez informó nivel naranja en La Honda. El reporte de SIATA de la 1:36 p. m. registró alta intensidad en el nororiente. El Metro anunció a las 2:07 p. m. la suspensión temporal de la línea J por condiciones climáticas. Las autoridades piden evitar los cauces y reportar emergencias al 123.

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Las lluvias de este lunes 26 de octubre activaron el monitoreo de las autoridades en Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá. El alcalde Federico Gutiérrez informó a la 1:58 p. m. que la quebrada La Honda se encontraba en nivel naranja y pidió evitar acercarse a los cauces.

El mandatario señaló que los equipos mantienen vigilancia sobre las demás quebradas y recordó que cualquier emergencia puede reportarse al 123.

Precipitaciones intensas en el nororiente

En el reporte de SIATA de la 1:36 p. m., se registraron precipitaciones de alta intensidad en el nororiente de Medellín, con acumulados cercanos a 10 milímetros en cinco minutos.

El informe también ubicó lluvias en Caldas, Sabaneta, Envigado, Bello, Copacabana y Girardota.

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Línea J suspendida por condiciones climáticas

El Metro de Medellín informó a las 2:07 p. m. que el Metrocable línea J, entre San Javier y La Aurora, quedaba temporalmente fuera de servicio por las condiciones climáticas.

Las lluvias también exigen precaución al transitar: pueden reducir la visibilidad y la adherencia de las llantas a la vía, además de aumentar los tiempos de desplazamiento.

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La recomendación es no acercarse a las quebradas, atender las indicaciones de los organismos de atención y reportar emergencias al 123.

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