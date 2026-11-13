Resumen: Movilidad Medellín reportó a las 5:45 a. m. del viernes 13 de noviembre un siniestro en la Autopista Norte, sentido norte-sur, junto a la glorieta de la Terminal del Norte. La autoridad pidió precaución y no informó causas, vehículos involucrados ni balance de lesionados.

Siniestro redujo la movilidad en la Autopista Norte, junto a la Terminal del Norte

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó a las 5:45 a. m. de este viernes 13 de noviembre movilidad reducida en la Autopista Norte, sentido norte-sur, a la altura de la glorieta de la Terminal del Norte, por un siniestro sobre la vía.

La autoridad de tránsito difundió el aviso en su cuenta de X y recomendó a los conductores transitar con precaución por este sector.

El reporte se concentra en el paso norte-sur

El punto señalado por Movilidad es la glorieta de la Terminal del Norte. La afectación informada corresponde al tránsito que avanza de norte a sur; el mensaje no anuncia un cierre total del corredor.

La publicación está acompañada de una imagen de la cámara identificada como CCTV-Terminal del norte, con registro de las 5:44:08 a. m. y el rótulo de la carrera 64C con calle 78.

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Sin balance de personas afectadas

En ese primer reporte, la Secretaría no precisó cuántos vehículos estuvieron involucrados, las causas del siniestro ni un balance de personas lesionadas. Tampoco indicó un tiempo estimado para la normalización del paso.

La recomendación oficial para quienes circulan por el punto es mantener la precaución. La información corresponde al aviso de las 5:45 a. m., no a una confirmación de las condiciones posteriores de la vía.

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