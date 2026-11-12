Resumen: Un cierre se concentra entre las calles 41 y 43 y las carreras 57 y 62, y el otro, de 48 horas, en la carrera 55 con calle 57 Sur y el límite con Itagüí.

Cierres viales en Medellín desde el 13 de noviembre: Gran Fondito y obras en San Antonio de Prado

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció cierres viales en Medellín entre el 13 y el 16 de noviembre de 2026: uno por el evento deportivo infantil Gran Fondito Mariana Pajón y otro por obras de redes subterráneas en el corregimiento San Antonio de Prado.

Por eso, conductores, motociclistas y peatones que se muevan por estas zonas deben tener en cuenta los horarios y los puntos afectados.

¿Dónde y cuándo habrá cierres viales por el Gran Fondito Mariana Pajón?

El evento se realizará el 15 de noviembre. Por las actividades de montaje, operación y desmontaje de la infraestructura requerida, los cierres viales empezarán a las 6:00 a. m. del 13 de noviembre y se extenderán hasta las 2:00 p. m. del 16 de noviembre.

Las restricciones están programadas principalmente entre las calles 41 y 43 y entre las carreras 57 y 62, en la Comuna 10, La Candelaria. También incluyen corredores y conexiones relacionadas con las avenidas Ferrocarril y San Juan, la glorieta de La Alpujarra, Parques del Río, el Edificio Inteligente de EPM, el Teatro Metropolitano y Plaza Mayor.

El mapa de la Alcaldía marca como zona del cierre tramos de las calles 41, 42, 42A y 43 y de las carreras 57, 58 y 62, alrededor del Edificio EPM, Plaza Mayor y Parques del Río, con la avenida Ferrocarril como referencia al costado oriental.

Como el Teatro Metropolitano y Plaza Mayor tienen actividades programadas y están dentro del área del evento, la Alcaldía establecerá un manejo especial de circulación para no afectar su desarrollo.

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¿Qué es el Gran Fondito Mariana Pajón?

Es un festival deportivo infantil creado por la campeona olímpica Mariana Pajón, que reúne a niños y niñas de entre 2 y 14 años en disciplinas como ciclismo, patinaje y running. Este año llega con su Edición Exploradores, una invitación para que los menores descubran el deporte y vivan nuevas aventuras en familia.

Según los organizadores, una parte de los recursos de las inscripciones se destinará a apoyar a las familias damnificadas por el terremoto.

¿Qué cierres viales habrá por las obras en San Antonio de Prado?

El segundo de los cierres viales obedece a obras de acometidas de redes subterráneas, ampliación vial y mejoramiento urbanístico en la calle 36 de Itagüí (desde la carrera 70 hasta la quebrada La Limona) y en el par vial de las carreras 54E y 55, hasta la I. E. Ángela Restrepo Moreno, en San Antonio de Prado.

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En Medellín, el cierre vial será en la carrera 55 con calle 57 Sur, a unos 10 metros de la quebrada La Limona, límite entre Medellín e Itagüí en la vía a San Antonio de Prado, en ambos sentidos de circulación. En Itagüí, los cierres irán entre la calle 36 y la carrera 71.

Este cierre vial durará 48 horas continuas, desde las 12:01 a. m. del 15 de noviembre hasta las 11:59 p. m. del 16 de noviembre de 2026.

En el mapa, la zona del cierre aparece sobre la carrera 55, entre la Urbanización Sierra Campestre y la calle 57 Sur, cerca de la quebrada La Limona. Como puntos de referencia figuran Comfama San Antonio de Prado y la glorieta San Gabriel.

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¿Qué obras avanzan en La Limona?

El sector de la quebrada La Limona, en el límite entre Itagüí y San Antonio de Prado, ya tiene trabajos de ampliación vial en marcha. En octubre comenzó la demolición del antiguo puente, con un paso provisional habilitado para mantener el tránsito en ambos sentidos.

Esos trabajos buscan construir el tramo restante del box culvert, una estructura de concreto que conduce el agua de la quebrada por debajo de la vía, y luego conformar dos carriles adicionales.

Ante estos cierres viales, lo recomendable es planear los desplazamientos con anticipación, salir con tiempo y consultar rutas alternas. Además, se debe atender la señalización y las indicaciones de los agentes de tránsito en cada sector.