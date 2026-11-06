Resumen: Un árbol caído por el aguacero de este viernes 6 de noviembre obligó al cierre de la calle 32AA con carrera 69, en el barrio Rosales de Belén, al occidente de Medellín. La Secretaría de Movilidad recomienda tomar vías alternas. La tarde de lluvias también dejó 16 rayos en media hora y la suspensión del servicio de la línea J del Metrocable.

El aguacero de la tarde dejó un árbol caído y una calle cerrada en Belén

El fuerte aguacero que cayó sobre Medellín la tarde del viernes 6 de noviembre dejó nuevas afectaciones en las vías: un árbol caído obligó al cierre de la calle 32AA con carrera 69, a la altura del barrio Rosales, en la comuna Belén, al occidente de la ciudad.

El reporte lo entregó la Secretaría de Movilidad en su cuenta oficial de X: «Se presenta cierre en la Cl. 32AA con Cr. 69, por desplome de árbol», y recomendó a los conductores tomar vías alternas mientras se normaliza el paso por el punto.

¿Qué dejó el aguacero del viernes en Medellín?

La tarde estuvo marcada por una fuerte tempestad que, según el reporte de las autoridades, dejó 16 rayos en tan solo media hora y obligó a la suspensión del servicio de la línea J del Metrocable, que conecta el centro de Medellín con San Cristóbal.

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¿Qué recomienda Movilidad a los conductores?

En su reporte de las 2:58 p. m., la Secretaría de Movilidad invitó a los ciudadanos a programar sus desplazamientos y tomar vías alternas por el cierre que dejó el árbol caído. Además, con el piso mojado por las lluvias, las recomendaciones son reducir la velocidad, encender las luces del vehículo, mantener la distancia de seguridad y evitar transitar por sectores con acumulación de agua.

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Este cierre se suma a las afectaciones que ha dejado la temporada de lluvias en Medellín, que en semanas recientes también ha tumbado árboles en otros puntos de Belén.