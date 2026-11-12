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Resumen: Una mujer que viajó de Caucasia a Medellín para negociar una moto fue secuestrada en Aranjuez. El CTI Gaula la rescató y capturó a un sujeto

Vino de Caucasia a negociar una moto en Medellín y terminó secuestrada: la rescataron en Aranjuez

Minuto30.com .- En una rápida reacción operativa desarrollada en la mañana de este jueves 12 de noviembre, autoriades lograron el rescate de una mujer de nacionalidad venezolana que permanecía secuestrada en el barrio Aranjuez, al nororiente de la capital antioqueña.

Engañada con la compraventa de una motocicleta

Según versiones extraoficiales, la víctima había viajado desde el municipio de Caucasia hasta Medellín con el propósito de concretar un negocio relacionado con la compraventa de una motocicleta.

Sin embargo, al llegar a la ciudad, fue interceptada y retenida contra su voluntad desde la noche del miércoles 11 de noviembre por integrantes de la delincuencia común que operan en el sector El Calvario, en Aranjuez.

Exigían seis millones de pesos por su liberación

Una vez mantuvieron cautiva a la mujer, los delincuentes se comunicaron con su familia para exigirle el pago de una suma de dinero a cambio de no atentar contra su integridad y dejarla en libertad.

Tras la llamada extorsiva, fueron alertadas las autoridades quienes activaron los protocolos de rastreo y ubicación hasta dar con el inmueble donde la mantenían escondida.

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Un capturado

Con el cerco operativo listo, las autoridades coordinaron un plan entrega antiextorsión y antisecuestro en el mismo sector de Aranjuez. El procedimiento permitió rescatar sana y salva a la mujer y capturar en flagrancia a un hombre señalado de participar en el plagio.

Durante el operativo, los agentes incautaron:

El dinero exigido por captores.

Una motocicleta.

Un teléfono celular , presuntamente utilizado para realizar las llamadas extorsivas.

El detenido y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización ante un juez de control de garantías por el delito de secuestro extorsivo.