Fico anuncia retiro de contratista de Hacienda por presunta alteración de deudas de empresas

Fico Gutiérrez. Foto de archivo.

El alcalde Fico Gutiérrez anunció el retiro de un contratista de la Secretaría de Hacienda de Medellín tras una investigación interna por la presunta adulteración de información relacionada con deudas de empresas con el Distrito. El mandatario informó del caso el 12 de noviembre de 2026 y aseguró que se está procediendo a presentar la denuncia ante la Fiscalía.

Según lo expuesto por el alcalde, al menos diez empresas estarían involucradas en las irregularidades detectadas. El anuncio también incluyó la decisión de avanzar frente a esas compañías, dentro de las actuaciones que se desprendan de los hallazgos.

La investigación interna en la Secretaría de Hacienda

Fico explicó que el proceso comenzó después de que la Alcaldía de Medellín recibiera información y tuviera sospechas sobre una posible irregularidad cometida por un contratista de esa dependencia. De acuerdo con su relato, las verificaciones internas se adelantaron durante los ocho días anteriores a su pronunciamiento.

El mandatario indicó que esas revisiones permitieron detectar presuntas alteraciones en información sobre obligaciones de algunas empresas con el Distrito. Atribuyó la conducta al contratista y afirmó que, una vez se confirmó internamente lo ocurrido, se tomó la decisión de retirarlo.

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En su mensaje, el alcalde sostuvo además que la persona señalada habría reconocido los hechos. Esa afirmación corresponde a la versión divulgada por el mandatario sobre el resultado de la investigación interna.

La actuación anunciada por la Alcaldía y la denuncia penal son pasos distintos: el retiro del contratista no equivale a una condena judicial. La determinación de las responsabilidades penales corresponde a las autoridades competentes y debe respetar las garantías del proceso.

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Fico anuncia acciones ante la Fiscalía

El alcalde fue enfático al reiterar su posición frente a los casos de corrupción que sean identificados dentro de la Alcaldía de Medellín. “Corrupto que descubramos, va para afuera, yo mismo lo echo y lo denuncio ante la Fiscalía”, expresó en su pronunciamiento.

Sobre las empresas mencionadas, Fico señaló que también se adelantarán acciones frente a ellas. La cifra de al menos diez compañías fue entregada por el mandatario como parte de la información sobre el caso, sin que esa mención constituya por sí misma una declaración judicial de responsabilidad.

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El mandatario destacó el trabajo del secretario de Hacienda, Orlando Uribe, a quien atribuyó el liderazgo de la investigación interna. Lo felicitó por la prontitud y la diligencia con las que, según su reporte, se atendieron los indicios y se verificó la información.

El anuncio deja como eje las medidas adoptadas frente al contratista y el traslado del caso al ámbito penal. El alcalde insistió en que no tolera hechos de corrupción y señaló que continuará informando sobre esta situación.