Resumen: Resumen: El Metro de Medellín informó que desde el 9 de noviembre de 2026 dejarán de prestar servicio presencial seis puntos de venta para la compra y recarga de la tarjeta Cívica: Envigado, Itagüí, Ayurá, Floresta (acceso oriente), Acevedo y Parque Berrío (norte centro). Del 3 al 8 de noviembre atenderán solo en dos franjas al día. Los usuarios podrán recargar en máquinas automáticas, puntos Gana y canales digitales.

Atención usuarios: desde el 9 de noviembre dejarán de funcionar seis taquillas del Metro de Medellín

El Metro de Medellín confirmó una decisión que cambiará la rutina de miles de usuarios del sistema de transporte: desde el próximo 9 de noviembre de 2026, seis puntos de venta dejarán de prestar servicio presencial para la compra y la recarga de la tarjeta Cívica.

La medida se conoce días después de que la empresa anunciara un ajuste en los horarios de atención de esas mismas taquillas para la primera semana de noviembre, un cambio que ya había generado reacciones entre los usuarios, en especial por su impacto en los adultos mayores y en quienes no manejan los canales digitales.

Lea también: ¡Pilas con la Cívica! Seis estaciones del Metro tendrán cambios en sus taquillas del 3 al 8 de noviembre

¿Cuáles taquillas dejarán de funcionar?

De acuerdo con la información divulgada, el cierre definitivo del servicio presencial aplicará para los puntos de venta de seis estaciones del sistema:

Envigado , en el corredor sur del Valle de Aburrá.

, en el corredor sur del Valle de Aburrá. Itagüí , también en el sur del área metropolitana.

, también en el sur del área metropolitana. Ayurá , en el mismo corredor sur.

, en el mismo corredor sur. Floresta , en su acceso oriente, sobre la línea B.

, en su acceso oriente, sobre la línea B. Acevedo , en el norte de Medellín y punto de conexión con el Metrocable.

, en el norte de Medellín y punto de conexión con el Metrocable. Parque Berrío, en su acceso norte centro, en pleno centro de la ciudad.

Se trata de estaciones por las que circulan a diario miles de trabajadores, estudiantes y personas de la tercera edad, por lo que el cierre de las taquillas obligará a buena parte de ellos a modificar la forma en que compran y recargan su tarjeta Cívica.

Horarios especiales antes del cierre

Antes del cierre definitivo, las seis taquillas prestarán atención presencial entre el 3 y el 8 de noviembre únicamente en dos franjas al día, de acuerdo con la programación informada por la empresa:

Lunes a viernes: de 4:30 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:10 p. m. a 8:00 p. m.

de 4:30 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:10 p. m. a 8:00 p. m. Sábados: de 4:30 a. m. a 7:00 a. m. y de 12:00 m. a 4:15 p. m.

de 4:30 a. m. a 7:00 a. m. y de 12:00 m. a 4:15 p. m. Domingos y festivos: de 5:00 a. m. a 7:00 a. m. y de 12:00 m. a 4:15 p. m.

Por fuera de esas franjas, los puntos de venta no contarán con atención de personal, por lo que los usuarios deberán anticipar sus compras y recargas o acudir a los canales alternos habilitados.

¿Dónde comprar y recargar la Cívica desde el 9 de noviembre?

Frente al cierre de las taquillas, el Metro de Medellín ha recordado que el sistema cuenta con cerca de 290 Máquinas de Recarga Automática (MRA) distribuidas en las estaciones, además de más de 1.200 puntos externos de la red Gana en diferentes barrios del Valle de Aburrá, donde también se puede recargar la tarjeta Cívica.

A esos canales se suman las opciones digitales habilitadas por la empresa: la aplicación Cívica, los pagos a través de PSE y de billeteras como Nequi y Daviplata, el canal de WhatsApp y las llaves Bre-B del sistema de pagos del Banco de la República. El Metro también ha anunciado que próximamente el sistema permitirá pagar directamente con tarjetas débito y crédito.

Vale recordar que la tarjeta Cívica Eventual, pensada para visitantes y usuarios ocasionales, tiene un costo de $12.100 y está disponible en las estaciones y paradas del sistema, sin necesidad de registro previo.

También te puede interesar: ¡Atención usuarios! Metrocable línea L está fuera de servicio por condiciones climáticas

La preocupación de los usuarios

Tras conocerse la noticia, en redes sociales se multiplicaron los comentarios de usuarios preocupados por el cambio. Buena parte de las quejas se concentra en el impacto que la medida tendrá en los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes no están familiarizados con las máquinas de autoservicio ni con las aplicaciones de pago digital.

Varios mensajes piden a la empresa que las máquinas de recarga automática cuenten con personal de apoyo permanente para orientar a los usuarios que más lo necesitan, y que se garantice que los equipos funcionen correctamente antes de retirar la atención presencial de las estaciones.

Por ahora, la recomendación para quienes usan las estaciones Envigado, Itagüí, Ayurá, Floresta, Acevedo y Parque Berrío es programar con anticipación las compras y recargas de la Cívica durante los horarios especiales de la primera semana de noviembre, y familiarizarse desde ya con los canales digitales y los puntos externos autorizados, para evitar contratiempos una vez las taquillas dejen de funcionar.

Foto propia.